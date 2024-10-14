Направляли ракети ворога за допомогою мобільних телефонів: «просунуті» агенти росіян коригували удари по Полтавщині та Сумщині

Прикордонна з росією Сумська область, а також Полтавщина, як і інші регіони, зазнають ворожих ударів, деякі з яких допомогають завдавати й самі українці.

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Так, СБУ звітує про затримання шукачів «швидких заробітків», які пішли на співпрацю з росією та здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів по Полтавській та Сумській областях. Для цього двоє чоловіків встановлювали приховані відеокамери поблизу «потрібних об’єктів».

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Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки «прильотів», а також коригувати повторні чи планувати нові атаки.

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Фото СБУ

Найбільше ворога цікавили військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. Зрадники встановлювали біля об'єктів мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію, та під'єднували до них зовнішні акумулятори, аби гаджети довше працювали.

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«Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх „на гарячому“, коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об’єкта. За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на Телеграм-каналах», — зазначили в українській спецслужбі та додали, що фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Фото СБУ

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагаємо, що нещодавно СБУ за допомогою колег з Молдови затримала одного із кремлівських ідеологів російської «СВО» проти України. Дмитро Чистілін виїхав до росії з Україна задовго до лютого 2022 року. Він — помічник ексрадника путіна Сергія Глазьєва, одного з головних «модераторів» захоплення Криму, Донецької та Луганської областей. Чистілін брав участь у різноманітних заходах в європейських країнах, поширюючи кремлівські наративи та сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

Фото СБУ

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