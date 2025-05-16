Залишилось три тижні: Міноборони нагадало обмежено придатним про важливу дату

Військовозобов'язані українці, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня поточного року з метою визначення придатності до служби. Адже вже як рік, як в україанському законодавстві нема такого статусу як «обмежено придатний»: є тільки «придатний» чи «непридатний».

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В Міноборони України зазначили, що особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), в тому числі й через електронну систему Резерв+.

З цим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при Тетиторіальному центрі комплектування, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. Разом із направленням військовозобов'язаний має надати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

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Лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами та нададуть новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.

Щодо тих, хто знехтує цією вимогою законодавства, ТЦК та СП подаватимуть звернення до поліції України щодо вчинення військовозобов'язаними адміністративного правопорушення. А правоохоронці здійснюватимуть адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП.

«Доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду», — зазначили в МО та нагадали, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

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Про те, що змінилося з травня 2025 року для військовозобов’язаних у мобілізаційних питаннях, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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