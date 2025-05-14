Мобілізація по-новому: що змінилося з травня для військовозобов’язаних

Загальна мобілізація, що триває в Україні, у травні відбуватиметься за новими правилами. Причина тому — зміни в законодавстві, нещодавно ухвалені Постановою Кабінету міністрів України.

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Так, Постанова КМУ № 519 внесла низку змін до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Зміни стосуються як власне призову, так і порядку обліку військовозобов'язаних.

В юридичній компанії «Актум» пояснили «ФАКТАМ» низку змін:

1) фіксація паперових повісток у реєстрі «Оберіг» — тепер кожне вручення паперової повістки обов'язково реєструється в Єдиному державному реєстрі призовників («Оберіг»). Це означає, що будь-який спір щодо дати чи факту вручення матиме цифровий слід. Водночас ТЦК і СП отримують швидший інструментарій для застосування фінансових санкцій і тимчасового блокування рахунків ухилянтів;

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2) автоматичне продовження відстрочки від мобілізації — відстрочки за пунктами 57−58¹, що ґрунтуються на багатодітності, опіці, догляді тощо, залишатимуться чинними. Однак «автоматичне» продовження відстрочки від мобілізації по догляду та по дітях скасовано.

Зміни до 560 Постанови закріплюють, що «автоматичного» продовження відстрочок не буде. ТЦК і СП продовжуватиме відстрочки по догляду або утриманню дітей, але не «автоматично», а на підставі заяви (за умови її своєчасного подання), при цьому — пакет документів подавати повторно не потрібно;

3) спрощено процедуру отримання відстрочки для чиновників — для них процедуру зведено до мінімуму, за принципом: мінімум паперів, максимум довіри.

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4) розширено список «відомчих» студентів — до списку навчальних закладів зі специфічними умовами приєднано вищі навчальні заклади МВС, Мін'юсту та Нацполіції. Тепер їхнім здобувачам освіти достатньо надати довідку за формою додатка 9 — і вони гарантовано отримають відстрочку.

5) отримання відстрочки та повторна ВЛК для «обмежено придатних»: дедлайн 5 червня 2025 року. Усі, кого до 4 травня 2024 р. класифікували як «обмежено придатних», зобов'язані пройти повторний медогляд до початку літа 2025 р.

При цьому Постанова 560 зі змінами від 2025 р. уточнює, що:

особи з інвалідністю повністю звільняються від повторних медоглядів. Це прямо закріплено в пункті 63 абзацу 1.

також до ухвалення рішення комісії щодо відтермінування — нікого не направлятимуть на ВЛК, окрім категорії «обмежено придатних»;

6) уніфіковане направлення на ВЛК та електронну доставку — відтепер направлення на ЛКК формуватимуться в «Оберезі» за новою формою: реєстраційний номер, QR-код, повні реквізити медзакладу.

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Вам може прийти такий документ через сервіс «Резерв+», а паперову копію можна буде забрати особисто за рішенням керівника ТЦК.

7) вітчими та утримання трьох дітей — нові вимоги до документів, так оновлено вимоги щодо підтвердження права на відстрочку в разі утримання трьох і більше дітей, зокрема — падчерок і пасинків.

Згідно з оновленим п. 3 додатка 5, такі особи для оформлення відстрочки мають надавати:

свідоцтва про народження дітей із зазначеним батьківством;

свідоцтва про шлюб з матір'ю (батьком) дітей;

судові рішення, акти опіки або інші документи, що підтверджують фактичне утримання;

документи, які доводять відсутність інших родичів, які могли б утримувати дитину (наприклад, свідоцтво про смерть, довідка про інвалідність, рішення суду тощо).

Важливо пам'ятати, що не кожен чоловік багатодітної матері автоматично має право на відстрочку. Якщо троє дітей — це сумарна кількість попередніх шлюбів, утримання обов'язково (!) потрібно довести.

8) новий підхід до довідок з аліментів — тепер у п. 3 додатка 5 передбачено можливість підтвердження факту утримання дітей довідкою з Єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Треба враховувати, що строк дії такої довідки не більше 5 днів до подання заяви.

Крім того, додатково приймаються ще 6 альтернативних документів, що підтверджують сімейний статус або місце проживання дітей.

9) догляд за близькими — лише з підтвердженням, відтепер догляд за дружиною, дитиною, батьками має бути підтверджений:

або документами про отримання допомоги/компенсації за догляд;

або актом про постійний догляд, згідно з новою формою додатка 8.

Це робить процедуру чіткішою, але водночас вимагає ретельнішої підготовки документів, адже без цих паперів ТЦК і СП може відмовити у продовженні відстрочки, навіть якщо соціальні служби визнають факт догляду.

- Військовозобов'язаним слід перевірити себе в «Оберезі» — якщо повістку вручили, там має бути запис. Студенти, багатодітні та ті, хто доглядають за родичами, мають відстежувати свій запис про відстрочку, щоб переконатися, що дата закінчення оновилася автоматично. Обмежено придатним негайно планувати повторну ВЛК, щоб не порушити граничний термін, — такі поради дають військовозобов'язаним в «Актумі».

Тим часом військові пенсіонери, знову призвані на службу за мобілізацією, продовжать отримувати пенсійні виплати.

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