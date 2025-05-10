У вихідні в Україні буде аномально холодно: де 10−11 травня очікуються сніг та заморозки

В ці вихідні, як раніше і прогнозували синоптики, в Україні очікуються опади. В більшості областей України збережеться аномально низька температураа, вночі місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту.

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Метеоролог Ігор Кібальчич зазначає, що така погода обумовлена пануванням над Східною Європою холодної повітряної маси арктичного походження. Більш комфортні погодні умови очікуються лише на крайному півдні країни.

Субота, 10 травня:

У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 1… +6 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0… -3 °С; вдень +7… +12 °С, на Закарпатті до +16 °С.

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с, часом поривчастий. Температура повітря вночі очікується в межах +1… +6 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0… -3 °С; вдень +9… +14 °С.

У центральних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 °С, вдень +10… +15 °С.

У південній частині країни та у Криму прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3… +8 °С, вдень +13… +18 °С.

У східних областях вночі дощитиме, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вночі місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3… +8 °С, вдень +9… +14 °С.

Погода 10 травня. Фото Укргідрометцентру

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Неділя, 11 травня:

У західних регіонах України вночі пройдуть дощі, у Карпатах сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вдень очікується невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме… +6 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0… -3 °С; вдень +9… +14 °С, на Закарпатті до +17 °С.

У північних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень по всьому регіону відзначатимуться невеликі короткочасні дощі. Вітер переважатиме північно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2… +7 °С, вдень +9… +14 °С.

У центральній частині країни протягом доби спостерігатиметься дощова погода, вдень місцями можливі значні опади. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3… +8 °С, вдень +9… +14 °С, на Дніпропетровщині до +17 °С.

У південних областях та Криму вночі без опадів, вдень пройдуть дощі; в Одеській та Миколаївській областях часом відзначатимуться сильні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі складе +5… +10 °С, вдень +14… +19 °С.

У східних областях переважно без опадів, лише вдень на Харківщині пройдуть помірні дощі. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 1… +6 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0… -3 °С; вдень +10… +15 °С.

Погода 11 травня. Фото Укргідрометцентра

А його колега Наталка Діденко запевняє, що ці вихідні будуть хоч холодними та вологими, але красивими.

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«Атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності, лише на Луганщині та Донеччині 10−11 травня переважатиме суха погода. І ще в суботу більша частина півдня також — без істотних опадів», — прогнозує синоптикиня.

В суботу, 10 травня, за її прогнозом, найхолодніше буде в західних областях, вдень усього +7+12 градусів. Дощитиме. На решті території України 10-го травня +11+15, на півдні +14+17 градусів.

У неділю, 11 травня, практично повсюди в Україні очікується холодна погода з денною температурою повітря +9+14 градусів, на півдні +13+17 градусів. У нічні години (при проясненнях!) є ймовірність заморозків на грунті.

У Києві 10 травня часом невеликий дощ, часом прояснення. Максимально +13 градусів. А 11 травня дощитиме майже весь день. Максимально +11 градусів.

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До речі, в Карпатах зараз лежить сніг. Так, гірські рятувальники Прикарпаття повідомляють, що станом на 08:00 10 травня в урочищи Заросляк ясно, сніг, вітер південно-західний 1−2 м/с, температура повітря -1°С.

Піп Івана Чорногорський 10 травня. Фото ДСНС

А на горі Піп Іван Чорногірський — ясно, вітер північно-західний 7 м./с.Температура повітря -7°С.

Нагадаємо, що Ігор Кібальчич, прогнозуючи погоду в травні, зазначав, що погодні умови багато в чому нагадуватимуть літні — з грозами та часом зі спекою. Втім, середня температура повітря в травні по Україні прогнозується в межах +13 … +17 ° С, що близько до норми. В південно-східній частині країни — місцями вище норми на 1 — 1,5 ° С. В окремі дні денна температура може сягати +30 … + 33 ° С, а вночі знижуватися до +1 … +7 ° С.

Фото ДСНС

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