Частині українців виплатять по 11 тисяч гривень на людину: хто може претендувати

Норвезька Рада у справах біженців надасть грошову допомогу постраждалим від російської агресії українцям. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

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«Норвезька Рада у справах біженців (NRC) в Україні анонсувала відкриття реєстрації на отримання грошової допомоги. Прийом заявок розпочнеться 19 травня з 12:00 та триватиме протягом 9 днів до 27 травня 17:00», — написав він.

Категорії українців, які зможуть претендувати на виплати:

- ті, що проживають на території бойових дій

- ті, що були змушені покинути свій дім через війну

- ті, що повернулися до звільнених територій.

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«Розмір допомоги складає 10 800 грн на одну людину, але не більше 5 осіб на одне домогосподарство. Аби претендувати на виплати, потрібно фізично перебувати на території України. Команда NRC прийматиме рішення протягом 5−6 тижнів після закінчення прийому заявок, які відбиратимуть за критеріями вразливості. Подати заявку можна буде на офіційному сайті NRC після початку реєстрації. Важливо заповнити форму заявки без помилок, адже до розгляду береться лише перша спроба її подачі, усі наступні заявки автоматично видаляються», — повідомив Фролов.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кабінет міністрів ухвалив розроблену Міністерством соціальної політики постанову, яка значно розширила можливості такого інструменту підтримки для ВПО як субсидія на оренду. Відтепер більше людей зможуть скористатися цією допомогою, а її розмір підвищиться.

Фото: Pixabay

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