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Отримати допомогу від держави зможуть більше переселенців: що вирішив Кабмін
В Україні, де через війну багато людей стали переселенцями, Кабінет міністрів ухвалив розроблену Міністерством соціальної політики постанову, яка значно розширила можливості такого інструменту підтримки для ВПО як субсидія на оренду. Відтепер більше людей зможуть скористатися цією допомогою, а її розмір підвищиться. Про це розповіла в етері телемарафону «Єдині новини» перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
«Тепер родини, які раніше не мали права на таку підтримку (тому що у них доходи були вищі, ніж поріг, встановлений для цієї програми) теж можуть її отримати, завдяки внесеним змінам», — зазначила заступниця міністра.
В Мінсоцполітики зазначили, що це не єдині зміни. Також скасовано обмеження можливості отримувати субсидію лише протягом року.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно агентство ООН у справах біженців повідомило про скорочення допомоги для новоприбулих українських переселенців через зменшення фінансування з боку США. Американська допомога, яка 2024 року складала 40% від загального бюджету організації, була призупинена. Це змусило ООН обмежити низку важливих гуманітарних програм.44
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