Вологі мрії кремля: які ультиматуми виставили росіяни Україні в Стамбулі

Представники делегації російської федерації під час перемовин у Стамбулі 16 травня висунули для України цілу низку вимог для припинення вогню. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За інформацією агентства, під час перемовин російська делегація виставила Україні кілька неприйнятних ультиматумів.

Зокрема, росіяни вимагають, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, зафіксувала нейтральний статус і заборонила присутність іноземних військ та зброї масового ураження на своїй території. кремль також вимагає, щоб Україна забула про репарації від рф за шкоду, завдану під час повномасштабної війни.

Крім цього, представники москви вимагали від України виведення військ з чотирьох областей — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. кремль також бажає міжнародного визнання цих окупованих областей, а також АР Криму як російських.

Офіційний Київ категорично відкинув ці вимоги. Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, жодна з пропозицій росії не може бути основою для миру, а переговори довели, що москва прагне не врегулювання, а капітуляції України.

В агентстві підкреслили, що єдиним результатом зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», який може відбутися вже найближчим часом.

На думку експертів Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War), вимоги росії добровільно здати чотири області розраховані лише на те, щоб Україна на це погодилась. В ISW нагадали, що російські офіційні особи неодноразово заявляли, що вся Харківська область є частиною росії. При цьому, війська рф розпочали наступальні операції зі створення буферних зон у Харківській та Сумській областях у травні 2024 року та березні 2025 року відповідно.

«Ймовірно, це є частиною російських зусиль з територіальної експансії, однак, не виключено, що Кремль в такий спосіб намагається розширити свої території», — зазначають аналітики.

В ISW також нагадали, що 17 лютого під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник росії Василь Небензя заявив, що Україна нібито повинна погодитися на перегляд державних кордонів та передати рф додаткові регіони. За його словами, окуповані території нібито «безповоротно відійшли під контроль кремля і що Україна повинна втратити будь-які амбіції щодо членства у військових альянсах».

«Ці заяви стали черговим підтвердженням того, що кремль не зацікавлений у реальних мирних переговорах, а продовжує свою тактику шантажу. Вимоги російської сторони виходять далеко за межі попередніх дипломатичних позицій і демонструють, що москва прагне не лише збереження вже захоплених територій, а й подальшого ослаблення української державності», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 11 травня путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на путіна у Стамбулі. Але замість цього російський диктатор відмовився їхати до Туреччини іі відправив на перемовини свою делегацію.

У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що росія виявляє особисту неповагу, направляючи на перемовини делегацію невідповідного рівня. Незважаючи на це Україна відправила делегацію до Стамбула, склад якої був затверджений президентським указом. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає, що господар кремля наразі не готовий до припинення вогню і що нинішня адміністрація США навряд чи виділятиме нові пакети військової допомоги Україні.

