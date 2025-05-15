путін не готовий до переговорів: Волкер висловився на адресу кремля

15 травня, президент України Володимир Зеленський, як очікується, приїде до Стамбула, щоб брати участь у прямих переговорах із росією щодо завершення війни в Україні. Але путін поки що не готовий до припинення вогню. А нова адміністрація США навряд чи виділятиме нові пакети військової допомоги Україні. Таку думку висловив колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер.

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«Адміністрація Трампа не говорить про військову допомогу Україні надто багато. Я майже впевнений, що ми не побачимо нових асигнувань, які передбачали б витрачання коштів американських платників податків на допомогу Україні. Я не думаю, що це станеться. Але є й інші способи, за допомогою яких США можуть надати Україні техніку та боєприпаси: у тому числі шляхом позики коштів, щоб зброю можна було закупити та передати Україні, а потім повернути. Це називається „ленд-ліз“. Існує і третій варіант, за якого угода про видобуток корисних копалин може бути використана для забезпечення домовленостей, за якими Україна закуповуватиме американську зброю та боєприпаси. Тому я думаю, що ймовірно ця підтримка продовжиться — просто в інших форматах», — сказав Волкер.

Щодо того, що Україна має розпочати прямі переговори з рф, Волкер переконаний, що це не допоможе.

«Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати у переговорах міжнародну участь, тому що путін брехатиме, перекручуватиме та спотворюватиме факти — і всі повинні це бачити. Якщо Україна та росія сидітимуть в одній кімнаті, росія вийде після переговорів, звинуватить Україну у всіляких речах, і у людей складеться заплутана картина. Тому я вважаю, що важливо створити міжнародні рамки з конкретних питань, як-от обмін полоненими, тимчасове припинення вогню у певній зоні або відмова від ударів по енергетичних об'єктах один одного. Такі речі можна обговорювати на двосторонній основі, але все одно потрібні ширші міжнародні рамки, якщо ми хочемо покласти край війні. Я навіть думаю, що колись буде постійне припинення вогню. Просто не зараз. путін не готовий», — резюмував Курт Волкер.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що рф та Україна роблять так, щоб інша сторона розсердила Трампа першою.

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