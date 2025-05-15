- 14:56 Цей рік був пеклом: відомий гуморист та ветеран подав на розлучення
- 14:47 Forbes визнав найкращими роботодавцями України Intellias, Vodafone, Headway та «Філіп Морріс»
- 14:31 Знаменита українська спортсменка Марина Бех-Романчук провалила допінг-пробу
- 14:22 У путіна залишилося небагато часу для реалізації своїх військових цілей: у Німеччині прокоментували ситуацію з переговорами
- 13:52 За квітень українці отримали субсидію на оплату комуналки у меншому розмірі: у ПФУ пояснили, чому так
- 13:21 путін не готовий до переговорів: Волкер висловився на адресу кремля
- 12:56 Дженніфер Лопес зазнала серйозної травми обличчя під час репетиції: як виглядає зараз красуня
- 12:20 Рятівна вишиванка: більш як 100-літній музейний експонат у Кременчуці слугує оберегом для воїнів
- 12:07 Гроші, цілі, кар’єра: до кого скоро прийде фінансове процвітання після періоду випробувань
- 11:45 Більше ніякого «рок-н-роллу» від машинки не побачите: як змусити пралку стояти нерухомо на місці
- 11:22 Від росії до Китаю і білорусі: хто одягає і озброює бійців КНДР, які воюють проти України
- 10:51 Потап з пляшкою в руці натякнув на відкриття нового ресторану та побував у паралельній реальності
путін не готовий до переговорів: Волкер висловився на адресу кремля
15 травня, президент України Володимир Зеленський, як очікується, приїде до Стамбула, щоб брати участь у прямих переговорах із росією щодо завершення війни в Україні. Але путін поки що не готовий до припинення вогню. А нова адміністрація США навряд чи виділятиме нові пакети військової допомоги Україні. Таку думку висловив колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер.
«Адміністрація Трампа не говорить про військову допомогу Україні надто багато. Я майже впевнений, що ми не побачимо нових асигнувань, які передбачали б витрачання коштів американських платників податків на допомогу Україні. Я не думаю, що це станеться. Але є й інші способи, за допомогою яких США можуть надати Україні техніку та боєприпаси: у тому числі шляхом позики коштів, щоб зброю можна було закупити та передати Україні, а потім повернути. Це називається „ленд-ліз“. Існує і третій варіант, за якого угода про видобуток корисних копалин може бути використана для забезпечення домовленостей, за якими Україна закуповуватиме американську зброю та боєприпаси. Тому я думаю, що ймовірно ця підтримка продовжиться — просто в інших форматах», — сказав Волкер.
Щодо того, що Україна має розпочати прямі переговори з рф, Волкер переконаний, що це не допоможе.
«Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати у переговорах міжнародну участь, тому що путін брехатиме, перекручуватиме та спотворюватиме факти — і всі повинні це бачити. Якщо Україна та росія сидітимуть в одній кімнаті, росія вийде після переговорів, звинуватить Україну у всіляких речах, і у людей складеться заплутана картина. Тому я вважаю, що важливо створити міжнародні рамки з конкретних питань, як-от обмін полоненими, тимчасове припинення вогню у певній зоні або відмова від ударів по енергетичних об'єктах один одного. Такі речі можна обговорювати на двосторонній основі, але все одно потрібні ширші міжнародні рамки, якщо ми хочемо покласти край війні. Я навіть думаю, що колись буде постійне припинення вогню. Просто не зараз. путін не готовий», — резюмував Курт Волкер.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що рф та Україна роблять так, щоб інша сторона розсердила Трампа першою.205
Читайте нас у Facebook