41.12 / 41.69 46.15 / 46.84
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Стамбулі домовилися про звільнення тисячі українських полонених, — Умеров

17:07 16 травня 2025
У Стамбулі домовилися провести масштабний обмін полоненими

Україна та росія проведуть масштабний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Точну дату вже визначено. Про це після зустрічі української та російської делегації у Стамбулі повідомив міністр оборони України Рустем Умеров в етері телемарафону.

«Ми знаємо дату, але поки не говоритимемо її», — сказав він.

Про майбутній обмін також повідомила російська пропагандистська агенція «РИА Новости».

Також Умеров повідомив, що під час зустрічі в Стамбулі 16 травня делегації України та росії обговорювали можливу зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», 6 травня відбувся великий обмін полоненими між Україною та росією. В результаті його було звільнено 205 українських військових.

19 квітня відбувся великий обмін полоненими між Україною та росією. Тоді із російського полону повернулися 277 українських захисників. До своїх родин повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про чергове повернення в Україну тіл загиблих захисників. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 загиблих.

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як уникнути штрафу за непристебнутий пасок безпеки&nbsp;— Фото: Патрульна поліція Києва

Як водію уникнути штрафу за непристебнутий ремінь безпеки: важливий нюанс

Медовик. Фото Тетяни Петришиної

Ідеальний медовик, який завжди виходить: приготуйте, бо дуже смачно

посадка помідорів

Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами

Зелену цибулю на зиму можна заготовити двома способами, фото скріншот відео

Зелена цибуля на зиму: як заготувати корисну зелень без втрат смаку та аромату

Наступний матеріал
Новини партнерів