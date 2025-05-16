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У Стамбулі домовилися про звільнення тисячі українських полонених, — Умеров
Україна та росія проведуть масштабний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Точну дату вже визначено. Про це після зустрічі української та російської делегації у Стамбулі повідомив міністр оборони України Рустем Умеров в етері телемарафону.
«Ми знаємо дату, але поки не говоритимемо її», — сказав він.
Про майбутній обмін також повідомила російська пропагандистська агенція «РИА Новости».
Також Умеров повідомив, що під час зустрічі в Стамбулі 16 травня делегації України та росії обговорювали можливу зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.
Як писали «ФАКТИ», 6 травня відбувся великий обмін полоненими між Україною та росією. В результаті його було звільнено 205 українських військових.
19 квітня відбувся великий обмін полоненими між Україною та росією. Тоді із російського полону повернулися 277 українських захисників. До своїх родин повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про чергове повернення в Україну тіл загиблих захисників. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 загиблих.63
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