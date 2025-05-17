Спіймаєте хвилю успіху: які знаки зодіаку вже скоро купатимуться у достатку

Мольфар Макс Гордєєв впевнений: для того, щоб залучити у своє життя успіх та достаток, потрібно раз на тиждень спалювати в будинку лавровий лист.

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Водночас фахівці езотеричного сайту Your Tango додають, що сьогодні, 17 травня, цю процедуру можуть не виконувати представники чотирьох знаків зодіаку, адже найближчими днями у них в житті і так все буде добре — з'являться гроші, кохання та удача, пише Styler.



Овен

Овнам Всесвіт радить не братися за справи, які не цікаві або не приносять прибуток. Потрібно навчитися піклуватися про себе, свої потреби та не боятися говорити про свої бажання. Жодні виклики не стануть перепоною на шляху до щастя.

Раки

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Раки отримають достаток завдяки своїй кар'єрі. Ви нарешті зможете знайти людей, які гідно оцінюватимуть ваш талант. Нові фінансові можливості вже близько, тож не бійтеся приймати пропозиції. Це чудовий час для змін на краще.

Терези

Ракам зустрічатимуться партнери, які здатні любити та піклуватися про них. Обирайте людей, з якими крокуєте по життю, з розумом. Зараз вдалий час для побудови міцних стосунків. Але спочатку варто відпустити шкідливі зв'язки та звички. Уникайте токсичних ситуацій.

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Козоріг

Енергія Козорогів буде на піку, вони легко зможуть досягти поставлених цілей. Розпочинається вдалий період для зміни звичок. Якщо хочете позбутися шкідливих патернів — зараз саме той час.

Також нагадаємо, на кого зі знаків зодіаку чекає успіх у вихідні дні 17−18 травня.

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