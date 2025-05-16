Пощастить і в коханні, і в грошах: на кого із знаків зодіаку чекає успіх у вихідні дні 17−18 травня

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, назвали знаки зодіаку, на які чекає успіх на вихідних (17−18 травня). Успіх виявлятиметься по-різному: комусь пощастить у коханні, хтось несподівано отримає грошовий прибуток, а у когось з'явиться шанс реалізувати сміливу ідею, пише slovofraza.com.

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Водолій

Вихідні принесуть Водоліям натхнення, яскраві емоції та важливі інсайти. Підходящий час для спілкування, нетворкінгу та нестандартних ідей. Ви можете просунутися у проекті, який стояв на місці. Можливі хороші новини щодо роботи, навчання чи творчості. В особистому житті ви відчуєте близькість з людиною, яка раніше була непомітною, або зустрінете когось, хто змінить ваше уявлення про майбутнє.

Телець

Субота та неділя принесуть Тельцям приємні фінансові новини, бонуси чи вигідні покупки. Енергія на висоті, настрій відмінний. Добре проводити час із друзями, вирушати у короткі поїздки чи шопінг. В особистому житті можливий теплий момент, що залишає слід у серці. Самотнім Тельцям варто звернути увагу на нове знайомство, воно може бути доленосним.

Лев

Левам вихідні подарують натхнення та творчу енергію. Відмінний час для старих проєктів, хобі чи душевних розмов. Ваша харизма буде на висоті, і ви опинитеся в центрі уваги. У відносинах можливі пристрасні зізнання та романтичні жести. Добре займатися публічною діяльністю чи онлайн-активністю. Мрійте масштабно — Всесвіт підтримає.

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Терези

Терези відчуватимуть гармонію та легкість у будь-яких справах. Відмінний час для відновлення внутрішнього балансу. На вас чекають приємні сюрпризи, особливо від несподіваних людей. Хороший період для спілкування, відпочинку та романтики. Подаруйте собі тишу, відвідайте виставку чи погуляйте в улюблених місцях. У коханні можливі теплі зізнання та кроки назустріч. Ви будете особливо привабливі — не пропустіть шанс!

Стрілець

Для Стрільців вихідні будуть сповнені драйву. Можливість поїхати у подорож, відвідати захід чи зайнятися корисними справами для душі. Внутрішній імпульс до дії особливо сильний. Відмінний час, щоб позбутися сумнівів та діяти рішуче. Фінансова сфера може порадувати несподіваною вигодою. У коханні — пристрасть, легкість та гра.

Як писали «ФАКТИ», фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 12 по 18 травня.

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