Левам та Скорпіонам — несподіваний прибуток, а у Риб — невеликий конфлікт із близькими людьми: гороскоп на 17 травня та порада від мольфара

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, склали прогноз на 17 травня. Зірки прогнозують день активних і рішучих дій, який не допускає роздумів та «розгойдування», інформує ТСН.

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Козеріг

Сьогодні сприятливий день для спілкування, але з одним застереженням — побачення з коханою людиною, навіть якщо воно було заплановане, ймовірно, не пройде за планом і може призвести до конфлікту.

Водолій

Час для виникнення нових ідей, які прийдуть до вас у такій кількості, що їх важко буде запам'ятати. Тому важливо все записати, щоб не втратити ці цікаві і продуктивні думки.

Риби

Роздратування, яке можуть викликати ваші близькі, не призведе до нічого хорошого і може перерости у тривалий конфлікт. Важливо проявити терпіння та не піддаватися емоціям.

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Овен

Головна порада дня — вірити в себе. Якщо ви впевнені у своїх силах, успіх буде супроводжувати вас у всіх справах. Але якщо виникнуть сумніви, краще відкласти важливі справи на інший час.

Телець

Займатися новими справами можна лише після того, як завершите старі. Якщо спробуєте поєднати їх, це призведе до незадовільного результату. Тому краще зосередитись на одному завданні за раз.

Близнюки

Ті, хто хоче досягти важливої мети, повинні заздалегідь скласти план і розробити стратегію. Інакше доведеться йти методом спроб і помилок, що забере багато часу та зусиль.

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Рак

День сприятливий для прояву ініціативи, тому не бійтеся пропонувати свої ідеї. Ваші пропозиції можуть бути оцінені по достоїнству, і вони принесуть результат.

Лев

Сьогодні можливі несподівані фінансові надходження, які будуть вельми вчасними. Це дозволить придбати щось важливе, на що раніше не вистачало коштів.

Діва

Цей день підходить для відпочинку, хоч і пасивного. Не забувайте про легкі фізичні вправи, адже вони допоможуть підтримати енергію та бадьорість.

Терези

Будьте обережні з близькими людьми, які можуть спробувати вас обдурити. Не допускайте цього, адже брехня, якщо вона розкриється, може назавжди зіпсувати стосунки.

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Скорпіон

Сьогодні вас можуть здивувати неочікувані фінансові надходження. Для тих, кому щастя не посміхнеться, можна спробувати залучити удачу, купивши лотерейний квиток.

Стрілець

Незважаючи на вихідний, деякі робочі завдання можуть бути дуже важливими. Рекомендується розпочати підготовку до них вже зараз, наприклад, скласти план дій, щоб бути готовим до робочого тижня.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 12 по 18 травня, а астрологи назвали знаки зодіаку, яким пощастить на вихідних.

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