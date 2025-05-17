Представники російської делегації під час переговорів у Туреччині з делегацією від України погрожували захопити Харківську та Сумську області. Про це повідомив репортер The Economist Олівер Керролл у соцмережі X.

ВІДЕО ДНЯ

«Це ще не все, — написав він. — Одне добре обізнане джерело повідомило мені, що росія заявила, що погодиться на припинення вогню, лише якщо Україна вийде з чотирьох „анексованих“ областей, які росія навіть не контролює повністю (!). москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську».

Крім того, журналіст нагадав слова очільника російської делегації Володимира Мединського, який заявив, що рф готова воювати вічно.

«росія не хоче війни, проте ми готові воювати рік, два, три. Скільки б цього не знадобилося, — шокував заявою Мединський. — Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? Згадайте, хто такий Петро I і хто його фінансував? Англія і Франція. Якби не це, Швеція і сьогодні була б великою державою».

РЕКЛАМА

Експерти вважають, що рф прагне затягнути переговори, водночас відкидаючи умову про припинення вогню та висуваючи неприйнятні для України ультиматуми.

РЕКЛАМА

42

Читайте нас у Facebook