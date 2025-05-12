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Переговори потім: спеціальний посланець США Кіт Келлог відповів путіну

17:24 12 травня 2025
Кіт Келлог. фото reuters

Спеціальний посланник США з питань України Кіт Келлог відреагував на пропозицію президента росії путіна щодо прямих переговорів між росією та Україною.

«Як неодноразово казав президент Трамп: зупиніть вбивства! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а потім всеохопні мирні переговори протягом цього часу. Не навпаки», — написав Келлог на X.

Натомість путін заявив журналістам в ніч на неділю, що готовий до «серйозних переговорів без попередніх умов» і запропонував розпочати їх «вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі». Канцлер Мерц, президент Франції Макрон та президент України Зеленський відкинули переговори без припинення вогню.

Раніше повідомлялася думка Олександра Невзорова про «переговорну» пропозицію путіна: «Кремлівський пацієнт цілком відвертий. Він дав зрозуміти, що попереду — вічна війна».

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