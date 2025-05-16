Існували припущення, що на переговорах відбудеться зустріч путін-Зеленський, але кремль обрав менш помітних переговірників. Участь путіна від самого початку здавалася малоймовірною — він ніколи не говорив, що приїде — але кремль витримав дводенну паузу, відмовившись розкрити склад своєї команди, тоді як Трамп продовжував натякати, що може приїхати, якщо вважатиме, що «це буде корисно», пише Washington Post.

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Західні союзники Зеленського закликали українського президента відправити переговірників до Стамбула незважаючи на те, що путін, схоже, знизив рівень переговорів, які сам же й запропонував.

«Навіть якщо росія відправила делегацію низького рівня, багато людей казали українцям: «Їдьте: просто їдьте. Приїжджайте, покажіть, що ви нічого не блокуєте», - сказав західний дипломат на умовах анонімності.

Багато хто інтерпретував склад російської делегації як ознаку того, що путін не відійшов від своїх жорстких вимог до України, включаючи обмеження чисельності її збройних сил.

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Виступаючи на засіданні НАТО в турецькому місті Анталія, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що найближчими тижнями можуть відбутися прориви, «якщо росіяни, а не лише українці, захочуть грати в м'яч».

путін і Зеленський зустрічалися лише один раз, у 2019 році, в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити розпочатий раніше мирний процес в Україні, заснований на Мінських угодах. Зустріч не змогла запобігти вторгненню.

Представники адміністрації Трампа запропонували путіну поступки, зокрема, виключили можливість членства України в НАТО і заявили, що росія залишить за собою окуповану нею українську територію. Але путін відкинув українські та європейські вимоги, підтримані Трампом, про 30-денне припинення вогню, натомість запропонувавши прямі переговори без припинення вогню.

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Остання тактика затягування путіна створює ризик того, що росія може затягнути переговори на літо, намагаючись здійснити черговий наступ в Україні після місяців війни на виснаження, ігноруючи заклики США та Європи до негайного, безумовного припинення вогню. Глава кремля ступає делікатним шляхом, намагаючись уникнути звинувачень у разі провалу мирних переговорів, водночас створюючи умови для того, щоб Трамп міг припинити майбутні поставки зброї та розвідувальних даних в Україну, якщо мирні переговори не досягнуть прогресу, йдеться у статті.

Російський лідер поставив умовою будь-якого припинення вогню заборону для України отримувати західну зброю та боєприпаси. Але не йдеться про уповільнення російського військового виробництва, яке з моменту вторгнення працює на повну потужність, що потенційно дає москві величезну перевагу у відновленні бойових дій після будь-якого перемир'я.

Останніми місяцями росія активізувала свої зусилля з вербування, пропонуючи вигідні бонуси при вступі на службу, а путін нещодавно похвалився, що російська армія набирає 50 000 солдатів щомісяця.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у путіна залишилося небагато часу для реалізації своїх військових цілей.

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