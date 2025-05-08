Готуємось до посилення банківських обмежень: яку картку вибрати

Вже з 1 червня українські банки в рамках укладеного Меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг» посилять ліміти на карткові перекази. Тепер можна буде переказувати на місяць не більше 100 тисяч гривень.

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Водночас варто подумати також над тим, яку карту платіжної системи краще вибрати. Наразі, за словами заступниці голови правління банку «Глобус» Анни Довгальської, в Україні таких налічується три — MasterCard, Visa та національна система «Простір».

Посилаючись на дані НБУ, експертка розповіла, що за 2024 рік порівняно з 2023 роком кількість випущених платіжних карток в Україні зросла більш ніж на 12% (на 16,9 млн шт.). При цьому кількість карток платіжної системи Visa за рік зросла на 11,6 млн — до 63,6 млн, а Mastercard — на 5,4 млн (до 67,9 млн). На її думку, така стрімка динаміка свідчить про активний розвиток безготівкових розрахунків та цифровізацію банківських послуг. Станом на початок 2025 року серед активних платіжних карток в Україні частка MasterCard склала 51,2%, тоді як Visa — 48,5%.

Експертка акцентувала увагу на відмінностях двох найбільш поширених платіжних систем та їх функціональних особливостях:

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обидві системи, MasterCard та Visa, рівнозначні як за географією розповсюдження, так і за кількістю клієнтів. Крім того, ці системи однакові за рівнем безпеки та інтегрованості у світову банківську систему (Visa дещо популярніша у США та країнах Азії, у той час як MasterCard більше використовується в Європі);

для частих подорожей за кордон, особливо в США або країни Азії, для накопичення тревел-бонусів більш зручною стане картка системи Visa, а ось для використання картки в Україні та отримання заохочувальних бонусів за покупки (наприклад, кешбеку), зручніша карта системи MasterCard;

при виборі картки слід звертати увагу на умови обслуговування, наявність мобільного додатка та його функціоналу: від найпростіших переказів до придбання безготівкової валюти та відкриття кредитів, чинних програм лояльності та рівня підтримки клієнтів.

«І Visa, і MasterCard універсальні, і левова частка користувачів карток „не помічають“, з якою системою вони мають справу, адже обидві ці системи повністю задовольняють внутрішні потреби користувачів в оплаті товарів та послуг, здійсненні p2p-переказів та зняття готівки», — підсумувала Ганна Довгальська.

За даними Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс» станом на 1 березня 2025 року кількість активних платіжних карток склала 57,2 млн шт. З них: 50,77% - картки MasterCard, 40,77% - картки Visa, та 0,34% - картки «Простір». Обсяг карткових операцій за січень-лютий 2025 року склав трохи більше 1 трлн грн.

Водночас слід бути обережним, оскільки карткові шахраї також активно користуються ситуацією.

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