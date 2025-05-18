Згідно з прогнозом астрологів, у ці вихідні багатьом знакам зодіаку посміхнеться успіх, а що чекає на кожного представника зодіакальної родини у неділю, 18 травня, можна дізнатися з гороскопа, складеного фахівцями.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Овнам вдасться завершити давні справи та розпочати щось нове. Не виключені несподівані пропозиції від друзів чи колег. Постарайся уникати конфліктів — особливо з близькими, навіть якщо ви не маєте рації. Потрібно почути інших.

Телець

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Неділя ідеально підходить для домашніх справ та турботи про себе. Можливі приємні новини від родичів чи старих друзів. День також сприятливий для спілкування із природою.

Близнюки

Близнюкам потрібно використовувати день для встановлення нових контактів або відновлення старих зв'язків. Але варто уникати багатозадачності — у спробі встигнути все можна легко перегоріти.

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Рак

Ракам день може принести спогади чи ситуації, які змусять глянути вглиб себе. Це чудовий час для прощення, завершення старих образ. Постарайся не ізолюватися від суспільства.

Лев

День вдалий для яскравих зустрічей, походів, шопінгу або будь-якої активності, пов'язаної із самовираженням. Не варто тиснути на інших, навіть якщо впевнені у своїй правоті. У другій половині дня можливий несподіваний поворот, пов'язаний із роботою чи проєктами.

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Діва

У Дів чудовий день для наведення порядку та позбавлення всього зайвого, як матеріального, так і емоційного. Можливі несподівані пропозиції, які вимагатимуть швидкого вирішення.

Терези

День вдалий у плані балансу між відпочинком та роботою. Можливі дрібні розбіжності з близькими, але швидко вирішаться, якщо проявити такт. Фінансові питання варто вирішувати обдумано, особливо якщо йдеться про спільні вкладення.

Скорпіон

Енергія дня допоможе розставити все на місця. Не виключені таємні зустрічі чи несподівані зізнання. Інтуїція буде особливо сильною, і якщо щось здається підозрілим, краще дистанціюватися.

Стрілець

День чудово підходить для поїздок, активностей, нових вражень. Важливо не забути про близьких. Фінансові витрати можливі, але краще уникати імпульсних покупок.

Козоріг

Козороги готові будувати довгострокові плани та займатися самовдосконаленням. Однак відпочинок також важливий. Потрібно дозволити собі хоча б часткове розслаблення та перестати все контролювати.

Водолій

День чудово підходить для спілкування з однодумцями чи започаткування нового проєкту. Можливі приємні знайомства чи цікаві повідомлення з минулого.

Риби

Рибам треба відпочити. Це час, коли внутрішня тиша важливіша за зовнішній шум. Можлива підвищена чутливість, особливо до слів та енергій оточення. Не виключена зустріч, яка багато чого прояснить. Вечір краще провести у тиші чи в компанії тих, хто розуміє без слів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які знаки зодіаку скоро купатимуться у достатку.

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