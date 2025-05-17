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Події

На Одещині внаслідок пожежі загинули двоє малолітніх дітей

15:35 17 травня 2025
Пожежа на Одещині, фото ДСНС

На Одещині, де раніше горів геріатричний пансіонат, сталася пожежа у приватному секторі, в якій загинули діти.

В селі Нові Маяки Одеської області внаслідок пожежі загинули двоє дітей.

Як повідомили в обласному главку ДСНС, у суботу, 17 травня, у селі Нові Маяки Березівського району сталася пожежа у господарчій споруді.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох хлопчиків семи та шести років.

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«Пожежу було локалізовано о 12:13 та повністю ліквідовано о 12:25. Обставини трагедії зʼясовуються», — повідомили рятувальники.

Раніше ми писали про загибель двох людей під час пожежі у Києві.

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