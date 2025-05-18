Українець Богачук переміг у рейтинговому бою 192-сантиметрового боксера зі США (відео)

У неділю, 18 травня, на арені Commerce Casino у Комерсі (США) український боксер, екстимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг) Сергій Богачук (26 перемог, 24 з них — нокаутом, 2 поразки), який завоював титул у березні минулого року, переміг за очками американця Майкла Фокса (24 перемоги, 5 із них — нокаутом, 5 поразок).

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Попри перевагу 29-річного американця в антропометрії (зріст — 192 см проти 183 см, розмах рук — 206 см проти 185 см), 30-річний уродженець Вінниці впевнено контролював хід рейтингового бою, хоча цього разу часто хибив. Шульга Фокс намагався небезпечно відповідати, але за підсумками 10 раундів усі три судді віддали перемогу українцеві — 97:93, 97:93, 98:92.

«Для мене це був не важкий бій. Я готовий знову битися хоч завтра», — сказав з усмішкою Сергій Богачук, якого підтримувала дружина, на рингу після бою.

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Сергій Богачук відсвяткував 26-й успіх на профірингу. Нагадаємо , що в його пасиві лише дві поразки. У березні 2021 року він програв нокаутом американцю Брендону Адамсу, а в серпні 2024-го втратив титул світу за версією WBC Interim, поступившись роздільним рішенням суддів супернику із США Верджілу Ортісу. Усі інші бої, окрім двох останніх, Сергій завершив достроковими перемогами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Богачук побив уродженця Ямайки Натаніеля Галлімора та захистив чемпіонський титул.

Фото BoxingScene

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