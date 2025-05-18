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Пустомеля: три знаки зодіаку, обіцянкам яких не можна вірити
Астрологи, які раніше назвали найуспішніші у травні знаки Зодіаку, визначили представників зодіакального кола, які найчастіше за інших не дотримуються свого слова.
Близнюки
Перші у чільній трійці — Близнюки, яки багато говорять, обіцяють та планують, але невдовзі забувають про свої наміри, переключаючи увагу на зовсім інші речі, пише ukr.media. Втім, не варто на них ображатися — краще не спраймати на 100 відсотків все, сказане цим чарівним базікалом. Просто Близнюки швидко втрачають зацікавленість.
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Риби
Риби не дотримуються слова через забудькуватість чи емоційне перевантаження. Часто трапляється так, що представники знаку погоджуються щось зробити, хоча насправді хотіли б сказати «ні». Але погодилися, бажаючи допомогти та побоюючись, що у випадку відмови вони когось розчарують. Так що Рибам варто ненав'язливо нагадувати про домовленості.
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Стрілець
Стрільці не дотримуються слова, коли вважають, що їх примушують зробити щось. Волелюбний знак легко захоплюється ідеями, але може швидко «охолонути» та не довести справу до завершення. «Обіцяв — не означає зобов'язаний» — ось девіз, який Стрілець іноді практикує несвідомо. Щоб знак виконав обіцяне, йому варто дати відчути, що це був його свідомий вибір, а не нав'язаний ззовні.
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Фото Pixabay882
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