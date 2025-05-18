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Держсекретар США Марко Рубіо назвав місце, де можуть відбутись нові переговори між росією та Україною
Перші з 2022 року перемовини між Україною і рф відбулись в Туреччині. Державний секретар США Марко Рубіо не виключив, що Ватикан може стати місцем проведення чергових переговорів між Києвом і москвою.
Як пише іndependent.co.uk, його заява пролунала після того, як новообраний Папа Лев XIV пообіцяв докласти «всіх зусиль», щоб допомогти припинити війну.
Виступаючи перед журналістами, Марко Рубіо сказав, що обговорить способи Ватикану стати майданчиком для перемовин, щоб продовжити шлях вперед після Стамбулу.
Коли державного секретаря запитали, чи може Ватикан виступати посередником у мирних переговорах, Марко Рубіо відповів: «Я б не назвав це посередництвом, але я думаю, що це місце, де обидві сторони перемовин почуватимуться комфортно».
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у кремлі назвали умови для можливої зустрічі Володимира Зеленського і кремлівського диктатора путіна.
Фото independent32
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