У кремлі назвали умови можливої зустрічі Зеленського і путіна

Попри намагання кремля затягнути переговори щодо припинення війни, в росії не виключають зустрічі між Зеленським і путіним. Зустріч президентів України та росії можлива, але лише коли переговірники досягнуть якихось «певних домовленостей». Про це росЗМІ заявив прессекретар кремля Дмитро Пєсков.

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«Таку зустріч (путіна і Зеленського. — Авт.) як результат роботи делегацій двох сторін при досягненні певних домовленостей цих делегацій вважаємо можливою», — заявив Пєсков.

За його словами, росія готує «перелік умов» для припинення вогню, які згодом передасть Україні.

Пєсков також додав, що наразі контактів між Москвою та Вашингтоном з приводу зустрічі путіна та Трампа нібито немає.

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Як повідомляє Deutsche Welle, речник путіна стверджує, що для росії є «принциповим» те, хто саме від України буде підписантами документів, які узгоджують переговорні делегації рф та України.

У той же час, на питання про те, коли планується наступний раунд перемовин між Україною і рф, прессекретар путіна сказав, що «поки належить зробити те, про що змогли домовитися делегації вчора», зокрема провести обмін полоненими по формулі «1000 на 1000» та обмінятися переліками умов для припинення вогню.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, які ультиматуми виставили росіяни Україні під час перемовин у Стамбулі.

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