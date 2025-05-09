Новий Папа Римський Лев XIV вперше звернувся до вірян: що сказав понтифік

У четвер, 8 травня, конклав у Ватикані обрав 267-го Папу Римського. Ним став 69-річний Роберт Френсіс Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV.

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Це перший американський понтифік в історії.

Під час своєї першої промови з балкона собору Святого Петра Папа Лев XIV благословив вірян, а також побажав миру і єднання всьому світу.



Привітати нового понтифіка прийшли понад 100 тисяч людей. Нового Папу вони зустріли оплесками.

Папа Лев XIV був зворушений теплою зустріччю. Й перші слова нового понтифіка були про мир.

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«Мир вам усім. Брати і сестри, це перше вітання воскреслого Христа, доброго Пастиря, який віддав своє життя за Господа. І я хочу, щоб це вітання миру увійшло у ваші серця, об’єднало ваші родини і з’єднало всіх, усіх людей і всю землю. Мир вам. Це мир воскреслого Христа — роззброєний і який роззброює, смиренний і витривалий. І він походить від Бога, який безумовно любить кожного з нас», — заявив Папа.



У своїй промові Папа Лев XIV благословив вірян і згадав покійного Папу Франциска. Він зазначив, що той «своє благословення пролив на весь світ».

«Хай це благословення супроводжує нас: Бог любить нас. Бог любить кожного з вас. І гріх не матиме над нами влади. Ми всі в руках Божих. І водночас без страху єднаймося зі Святим Богом та один з одним», — додав Папа.



Понтифік також закликав усіх людей рухатися вперед з любов'ю і «будувати мости».

«Світ потребує вашого світла. Людство потребує його як моста, щоб дістатися до Бога і досягти Божої любові. Допомагайте нам, допомагайте один одному будувати мости — через діалог, через зустрічі — і всі ми маємо бути одним народом, що живе в мирі», — зазначив Папа Лев XIV.

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Також понтифік подякував усім кардиналам, які обрали його новим Папою Римським.

Про Папу Лева XIV (Роберта Френсіса Прево) відомо, що він народився 14 вересня 1955 у Чикаго, США. Нині йому 69 років, що вважається невеликим віком для Папи. Він вільно розмовляє іспанською та італійською, має громадянство Перу, де служив сукупно два десятки років.

Був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.

До карʼєри у Ватикані Прево вів тривалу місіонерська діяльність у Перу, де служив єпископом північного міста Чіклайо, а також очолював ордер Святого Августина.

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Новий Папа Римський вважається прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві. Його погляди є близькими до бачення Франциска про довкілля, служіння бідним і мігрантам. Також підтримував ідею Франциска дозволити розлученим і повторно одруженим католикам приймати Святе Причастя.

Водночас новий Папа критично висловлювався про ЛГБТ, «гендерну ідеологію» і «гомосексуальний спосіб життя», а ще був проти статевої освіти в школах Перу.

Вчора президент Володимир Зеленський привітав Папу Лева XIV і звернувся до нього латиною.

«Вітаю Папу Римського Лева XIV з обранням на престол святого Петра і початком понтифікату», — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Україна цінує послідовну позицію Святого Престолу у питанні дотримання міжнародного права, засудження агресії росії проти України та захисту прав невинних цивільних.

«У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну та духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості та досягнення довгого миру», — додав український президент.

Він побажав новому Папі мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні високої місії.

«Ad multos annos!» — використав президент вислів латиною, що використовується як побажання довголіття, здоров'я та процвітання.

Раніше ми розповідали, хто був у списку кандидатів на на папський престол.

Нагадаємо, що після похорону попереднього Папи Римського Франциска президенти України та США провели переговори, в результаті яких Україна отримала додаткові комплекси Patriot від Ізраїлю та Греції.

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