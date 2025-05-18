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«Ми повинні готуватися до припинення вогню»: у Німеччині виступили із важливою заявою

16:31 18 травня 2025
Борис Пісторіус

Попри переважно невдалу російсько-українську зустріч у Стамбулі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до підготовки до можливого припинення вогню.

«Хоча росія вкотре показала, що наразі не зацікавлена ​​у припиненні агресивної війни, необхідно думати нестандартно», — сказав він на зустрічі п'яти країн, які підтримують Україну, пише n-tv.de.

На думку Пісторіуса, вони повинні бути готові до дня X, коли набуде чинності припинення вогню.

«Це не забезпечить вічність переговорів щодо досягнення тривалого миру. Тоді європейці мали б змогу говорити. Протягом цього етапу українську армію потрібно не лише оновити та оснастити матеріально. Тоді також необхідно було б знати, як виглядатиме моніторинг такого припинення вогню та хто міг би взяти на себе за нього відповідальність», — додав він.

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Додамо, що держсекретар США Марко Рубіо вже назвав місце, де можуть відбутись нові переговори між росією та Україною.

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