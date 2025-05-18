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«Росіяни не готові розмовляти зараз»: військовий експерт спрогнозував, коли відбудеться новий раунд переговорів між рф та Україною
За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, на переговорах у Стамбулі делегації досягли принципової згоди зустрітися знов. Втім, навряд чи це станеться дуже швидко.
Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
«Росіяни не готові розмовляти зараз, тому що мають перевагу на фронті. Вони прекрасно усвідомлюють, що українці за 30 днів припинення вогню ще більше зроблять укриттів, підготують більше дронів, і російські втрати будуть в рази більше. Тому вони хочуть дотискати, вимагати приєднати до себе ще й Сумську область, будуть говорити ультиматумами. І поки на лінії розмежування не буде патової ситуації за стіл переговорів ніхто не сяде», — вважає експерт.
На думку Ступака, зустріч між рф та Україною може відбутися не раніше жовтня, після того, як путін спробує провести літній наступ на Україну.
«Навіть розмова Трампа з путіним не допоможе, тому що путін кадебешник. Він відчуває кров, він відчуває, якщо жертва починає брикатися, то її потрібно дотискати, — припускає Ступак. — Жодні задобрювання у вигляді зняття санкцій, визнання Криму російським не допоможуть. Бойові дії йтимуть далі».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що росіяни спробують затягнути перемовини щодо припинення війни на все літо.
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