- 18.05 22:27 Сріблясті босоніжки — тренд літа-2025: чому це взуття стане вигідною інвестицією в гардероб
- 18.05 22:00 Дуже смачна спаржа: королівське задоволення
- 18.05 21:30 Ніколь Кідман зізналася, що шкодує про одну річ, від якої відмовилася під час побачень
- 18.05 21:00 Як почистити духовку без проблем: найкращі домашні засоби
- 18.05 20:45 «Обов'язково зверху посипаю пампушки смаженою цибулею», — кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш
- 18.05 20:34 Користувався авторитетом серед побратимів: понад рік рідні чекали на захисника з Вінниччини, який поліг під Бахмутом
- 18.05 20:22 Ракам — «Закохані» та турбота про близьких, Терезам — «Сонце» і радість: Таро-прогноз на 19 травня
- 18.05 20:10 Салат «Апельсинчик»: обов’язково подавайте на святковий стіл
- 18.05 19:45 ЗСУ знищили 50-річний раритет окупантів: про що йдеться
- 18.05 19:39 Грози, град та аномальний холод: що кажуть синоптики про погоду у травні, яка, як і раніше, не тішить українців
- 18.05 19:07 Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану
- 18.05 18:20 Дякую за лідерство у збереженні життів: що сказав Зеленський віцепрезиденту США на зустрічі у Ватикані
Скільки ракет має рф: американська розвідка поділилась деталями
Управління військової розвідки США опублікувало інфографіку, яка містить важливу для України оцінку ракетних можливостей ворога. Й тут слід зосередитись на двох категоріях — гіперзвукова зброя та крилаті ракети, якими рф весь час нищить українські населені пункти, пише видання Defence.
За підрахунками американської розвідки наразі ворог приблизно має у запасі 300−600 крилатих ракет великої дальності, а це всі Х-101 повітряного базування, Р-500 від ОТРК «Іскандер» та «Калібр» морського базування. Щодо гіперзвукового озброєння, то його російський арсенал зараз оцінено у межах 200−300 одиниць. Туди вочевидь включено Х-47М2 «Кинжал», «Циркон» та бойові блоки «Авангард».
За прогнозом американців, у росії на 2035 рік буде близько 5000 далекобійних крилатих ракет, що означає середньорічний темп виробництва менш як 500 одиниць всіх російських крилатих ракет. Також вони матимуть 1000 гіперзвукових ракет та блоків різних типів.
І попри всі гримання кремлем ядерною зброєю та розмовами про збільшення її кількості за 10 років, у рф стане лише на 50 міжконтинентальних балістичних ракет більше, до 400, включно з ракетними системами, які здатні здійснити так зване орбітальне бомбардування (FOBS).
Експерти вважають, що Трамп може закрутити гайки російському виробництву зброї.246
Читайте нас у Facebook
Щурам важливо не зупинятися на досягнутому, а Коням — зберігати спокій: східний гороскоп на тиждень 19 — 25 травня