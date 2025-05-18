Скільки ракет має рф: американська розвідка поділилась деталями

Управління військової розвідки США опублікувало інфографіку, яка містить важливу для України оцінку ракетних можливостей ворога. Й тут слід зосередитись на двох категоріях — гіперзвукова зброя та крилаті ракети, якими рф весь час нищить українські населені пункти, пише видання Defence.

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За підрахунками американської розвідки наразі ворог приблизно має у запасі 300−600 крилатих ракет великої дальності, а це всі Х-101 повітряного базування, Р-500 від ОТРК «Іскандер» та «Калібр» морського базування. Щодо гіперзвукового озброєння, то його російський арсенал зараз оцінено у межах 200−300 одиниць. Туди вочевидь включено Х-47М2 «Кинжал», «Циркон» та бойові блоки «Авангард».

За прогнозом американців, у росії на 2035 рік буде близько 5000 далекобійних крилатих ракет, що означає середньорічний темп виробництва менш як 500 одиниць всіх російських крилатих ракет. Також вони матимуть 1000 гіперзвукових ракет та блоків різних типів.

І попри всі гримання кремлем ядерною зброєю та розмовами про збільшення її кількості за 10 років, у рф стане лише на 50 міжконтинентальних балістичних ракет більше, до 400, включно з ракетними системами, які здатні здійснити так зване орбітальне бомбардування (FOBS).

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Експерти вважають, що Трамп може закрутити гайки російському виробництву зброї.

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