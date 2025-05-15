Західні санкції позбавили російську промисловість критично важливих матеріалів, необхідних для виробництва найкращої російської зброї. Показовим прикладом є тантал, рідкісний мінерал, який багато високотехнологічних галузей промисловості використовують для виготовлення конденсаторів. Найкращі російські крилаті та балістичні ракети, безпілотники та танки містять процесори, навігаційні системи або радіоприймачі з танталовими конденсаторами. Але більша частина танталу надходить з-за кордону. Основними постачальниками є Демократична Республіка Конго, Бразилія та Китай — і санкції, запроваджені Сполученими Штатами та різними європейськими країнами, скоротили ці постачання, пише The Telegraph.

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«Хоча росія має власні родовища танталу, вони значно менші», — повідомила на початку цього року українська аналітична група Frontelligence Insight.

Також рф, кажуть там, бракує передових переробних потужностей для виробництва високоякісного танталового порошку, необхідного для конденсаторів.

Суть у тому, що санкції «насправді працюють», - підсумувала Frontelligence. Але чи виживуть санкції під час хаотичної авторитарної політики адміністрації президента США Дональда Трампа?

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Дефіцит танталу є одним із факторів скорочення виробництва російської зброї. Російські заводи раніше імпортували оброблений африканський, китайський та південноамериканський тантал з одного великого заводу в Казахстані. Але Казахстан приєднався до режиму санкцій, обмеживши потік обробленого мінерального порошку. Росіяни намагалися купувати більше обробленого танталу з Китаю, але якість була низькою. Щоб виконати існуючі контракти на нову зброю протягом наступних місяців, російським заводам потрібно понад 4,5 тонни мінералу, але поточні запаси складають трохи більше двох тонн.

Щоб компенсувати прогалину, російська промисловість могла б закупити більше танталових компонентів «подвійного використання» — тих, що призначені для комерційної продукції, але також придатні для зброї. Компоненти подвійного використання, що передаються від посередника до посередника і, зрештою, постачаються до росії з країн, які не є підписантами режиму санкцій, надходять повільно — і за вищою ціною, ніж хотіли б російські покупці.

Однак так само ймовірно, що санкції послабляться, оскільки нова адміністрація Трампа впроваджує часом дивний порядок денний. Одним з перших дій Трампа було припинення всієї іноземної допомоги, включаючи підтримку України.

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Без американської підтримки майже немає перспектив жорсткішого режиму санкцій, який міг би нарешті зупинити надходження танталу до росії. Нічого не роблячи — або, що ще гірше, скасувавши чинні санкції — уряд США, колись найбільший ворог російської збройової промисловості, міг би врятувати цю галузь від танталового голоду.

Раніше повідомлялося, що команда Трампа підготувала варіанти тиску на росію, щоб вона припинила війну, а також про те, що ЄС погодив черговий, 17-й пакет санкцій.

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