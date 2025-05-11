Скільки ракет щомісяця виробляє рф: стали відомі подробиці

Поки війна в Україні триває, росія не матиме вільних сухопутних сил, щоб створити серйозну загрозу для країн НАТО. Але навіть якщо перемир'я буде підписано, рф буде важко відірвати велику кількість військ, оскільки це може дозволити Україні повернути собі територію. Про це аналітик Конрад Музика розповів виданню Economist.

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Отже росії доведеться розбудовувати нові сили. Західні розвідувальні служби ретельно проаналізували, скільки часу це може зайняти. Їхні висновки суттєво різняться. Америка говорить про те, що росія відновить свою армію протягом наступного десятиліття. Норвезька розвідка вважає, що не раніше, ніж через п'ять-десять років. За оцінками України — від п'яти до семи; за оцінками Німеччини — від п'яти до восьми. Найменш оптимістично налаштовані естонські розвідники, які пропонують росії три-п'ять років для створення нових формувань, залежно від перебігу війни, стану російської економіки та збереження санкцій.

Ці терміни залежать від різних факторів. росія виробляє боєприпаси з надзвичайною швидкістю — понад 1400 балістичних ракет «Іскандер» на рік, а також 500 крилатих ракет Х-101, згідно з українськими оцінками та нещодавнім звітом Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), аналітичного центру в Лондоні.

Але в інших сферах поточні темпи виробництва є нежиттєздатними. Лише 10−15% з 1500−2000 танків і 3000 інших бойових броньованих машин, що виробляються щорічно, є новими, зазначає RUSI. Решта — відремонтовані зі старих радянських запасів. Вони можуть вичерпатися до 2026 року, якщо нинішні темпи втрат збережуться, зазначає Дара Массікот з Фонду Карнегі. Російське виробництво бронетехніки могло досягти піку цього року. Серйозним обмеженням є також нестача живої сили. У короткостроковій перспективі росія набирає у військо близько 30 тисяч чоловіків щомісяця, але в довгостроковій перспективі вона стикається з проблемами, пов'язаними зі скороченням чисельності та старінням населення.

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Якість російських збройних сил погіршилась через значні втрати. Західні чиновники вважають, що з кінця 2024 року російські військові госпіталі працюють на максимальній потужності. Генерал Кріс Каволі, головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, заявив у квітні, що втрати росії приблизно 790 000 солдатів. Багато з тих, хто загинув або був поранений, — це молодші офіцери, необхідні для керівництва підрозділами. Публічні похоронні оголошення свідчать про те, що між 2022 і 2024 роками росія втратила майже стільки ж лейтенантів, скільки зазвичай потрібно для укомплектування десяти дивізій або бригад.

Раніше у Німеччині зіставили військовий потенціал росії та європейських країн НАТО.

Також повідомлялося, що окупанти активно копіюють більш вдалу техніку ЗСУ.

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