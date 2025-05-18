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Користувався авторитетом серед побратимів: понад рік рідні чекали на захисника з Вінниччини, який поліг під Бахмутом

20:34 18 травня 2025
Роман Загребельний

Вінниччина не дочекалася ще одного свого захисника. У Теплицьку громаду прийшло сповіщення про те, що воїн Роман Загребельний, який вважався зниклим безвісти, — загинув. Він служив на посаді гранатометника у складі 130 окремого батальйону 241 ОБр Сил ТрО Збройних Сил України, повідомляють у селищній раді.

«Боєць навчався в Уманському сільськогосподарському університеті. У мирному житті працював будівельником. Захоплювався риболовлею. До війська його мобілізували 20 квітня 2023 року», — йдеться в повідомленні.

Роман користувався авторитетом серед побратимів, зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, сумлінно виконував військові накази і був зразком для захисників Батьківщини.

«З 13 лютого 2024 року Роман не виходив на зв’язок і вважався зниклим безвісти в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Тоді за цей населений пункт точилися важкі бої. Днями слідчими правоохоронних органів ідентифіковано тіло полеглого Романа Загребельного і офіційно визнано його загиблим 13 лютого 2024 року. Саме в селі Іванівське солдат Роман Загребельний прийняв свій останній бій.

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Він мужньо виконав свій військовий обов’язок. Його життя стало ще одним болючим нагадуванням про ціну кожного ранку…" — кажуть земляки героя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув лейтенант поліції зі Львівщини Василь Гринчишин.

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