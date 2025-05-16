- 22:01 Ця чудова закуска готується за п’ять хвилин: рецепт вас здивує простотою
- 21:31 Марить, що він бог, одружений з Дженніфер Еністон: зіркова акторка страждає від переслідувача
- 21:02 Додайте це до ранкової кави: як посилити спалювання жиру
- 20:45 «Арія Одарки з опери „Запорожець за Дунаєм“ геніально втілена у фарфорових штофах подружжям Трегубових», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 20:36 За службу отримав «Хрест Хоробрих»: на війні загинув лейтенант поліції зі Львівщини
- 20:08 Рогалики на сирному тісті: смачно так, що не відірватись
- 19:45 Окупанти не можуть здійснити прорив: експерт про літній наступ ворога
- 19:21 Курс долара до 25 травня: чи вплине на нього скасування «економічного безвізу» з ЄС
- 19:08 Частині українців виплатять по 11 тисяч гривень на людину: хто може претендувати
- 18:59 Близнюкам — «Шістка Кубків» та ностальгія, Дівам — «Місяць» та обережність: Таро-прогноз на суботу, 17 травня
- 18:53 Не зупиниться ні перед чим: Оля Полякова зʼявилася на червоній доріжці Каннського фестивалю
- 18:34 Україна змінює концепцію використання танків, — ЗМІ
За службу отримав «Хрест Хоробрих»: на війні загинув лейтенант поліції зі Львівщини
Захищаючи Батьківщину від збройної агресії російської федерації загинув старший лейтенант поліції Василь Гринчишин. Патріот, воїн, батько — людина, яка значну частину свого життя присвятила служінню Україні, повідомляють у міській раді. Воїну навіки 31.
«До поліції Василь служив у Збройних Силах України. Обіймав посаду інспектора взводу роти тактико-оперативного реагування, а згодом — бійця стрілецького полку поліції особливого призначення «Хижак — 1» Департаменту патрульної поліції.
Службу розпочав у піхоті".
Із листопада 2022 року Василь Гринчишин долучився до мінометного розрахунку, де згодом став командиром. У 2023 році нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест Хоробрих». Свій останній бій боєць прийняв 12 травня 2025 року. Сталося це під час виконання бойового завдання в районі Донецької області.
Поховали Героя на кладовищі в місті Миколаєві Львівської області, на Алеї пам’яті загиблих героїв.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на фронті загинув актор Максим Неліпа.43
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами