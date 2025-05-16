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За службу отримав «Хрест Хоробрих»: на війні загинув лейтенант поліції зі Львівщини

20:36 16 травня 2025
Командир мінометного розрахунку Василь Грінчишин

Захищаючи Батьківщину від збройної агресії російської федерації загинув старший лейтенант поліції Василь Гринчишин. Патріот, воїн, батько — людина, яка значну частину свого життя присвятила служінню Україні, повідомляють у міській раді. Воїну навіки 31.

«До поліції Василь служив у Збройних Силах України. Обіймав посаду інспектора взводу роти тактико-оперативного реагування, а згодом — бійця стрілецького полку поліції особливого призначення «Хижак — 1» Департаменту патрульної поліції.

Службу розпочав у піхоті".

Із листопада 2022 року Василь Гринчишин долучився до мінометного розрахунку, де згодом став командиром. У 2023 році нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест Хоробрих». Свій останній бій боєць прийняв 12 травня 2025 року. Сталося це під час виконання бойового завдання в районі Донецької області.

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Поховали Героя на кладовищі в місті Миколаєві Львівської області, на Алеї пам’яті загиблих героїв.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на фронті загинув актор Максим Неліпа.

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