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Усі побратими вижили, а він віддав найцінніше -життя: на Херсонщині загинув воїн з Вінниччини
Жмеринчани поховали 33-річного молодшого сержанта Олега Чадюка — мужнього захисника, який пройшов АТО, а потім став добровольцем у перший день великої війни. Воїн загинув 28 квітня поблизу села Республіканець Бериславського району Херсонської області, повідомляє «Жмеринська газета».
«За першою освітою чоловік був плиточником. Втім, він не з тих, хто зупиняється на досягнутому. Тож згодом кардинально змінив напрямок і опанував професію пілота вертольоту. Та завершити навчання юнакові не вдалося, адже розпочалася АТО. Два роки Олег рятував побратимів у складі медичного батальйону.
Після демобілізації вивчився на зубного техніка й понад рік працював за фахом у Вінницькій обласній лікарні. Попереду було багато планів, які знову знищила війна".
24 лютого 2022 року Олег вдруге опинився на полі бою вже у складі ЗСУ. Він врятував сотні життів, ризикуючи власним. Воїн служив на Херсонському напрямку. Його рідний брат — на Запорізькому. Востаннє, згадує Максим, бачилися понад рік тому. Цього ж року їх кількаденні відпустки різнилися всього в один день.
«Брат кілька днів був вдома. Вийшло так, що у суботу, 26 квітня він поїхав з дому, а я у неділю приїхав. Розминулися в один день. А вже наступного дня, у понеділок, під час виходу на позицію, брата не стало», — з невимовним болем розповідає брат загиблого героя Максим.
Усі побратими вижили, отримавши поранення, а Олег загинув. У молодшого сержанта залишились матір, брат і племінниці.
Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на війні 54-річного захисника зі Львова, який із перших днів пішов боронити країну.86
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