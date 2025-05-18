Яскраві зустрічі та фінансовий успіх: удача чекає на п'ять знаків зодіаку в другій половині травня

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, назвали знаки зодіаку, яких чекає успіх у другій половині травня 2025 року. Зірки обіцяють цим знакам несподівані повороти у найкращих традиціях долі — від яскравих зустрічей до фінансового успіху, пише slovofraza.com.

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Козеріг

У другій половині травня Козероги відчують, як напруга змінюється задоволенням. Можуть прийти довгоочікувані результати, визнання чи впевненість у правильності обраного шляху. Час бути сміливими, відмовитися від застарілих форм та рухатися у бік прогресу. Можливі пропозиції, які відкривають кар'єрні перспективи. Гарний час для інвестицій та зміцнення особистих зв'язків.

Риби

Риби будуть щасливими в особистому житті та самореалізації. Інтуїція на висоті, натхнення надходить легко. Відмінний час для початку нової справи чи творчих проєктів. Не відмовляйтеся від допомоги — потрібні люди опиняться поруч. Слідуйте знакам і прислухайтеся до серця — воно приведе до успіху.

Телець

Тельців чекає увага та можливості. Венера дарує удачу у коханні, творчості та фінансах. Гарний період для великих покупок, угод та завершення старих справ. Особливо вдалий другий тиждень травня — час дій, а не роздумів. Головне — довіряти інтуїції.

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Лев

На Левів чекає успіх у всіх сферах: коханні, кар'єрі та визнанні. Друга половина травня принесе вдалі збіги та пропозиції. Харизма та впевненість допоможуть досягти нових висот. Зараз саме час для кар'єрного зростання та особистих змін. Не пропустіть шанс, коли Фортуна на вашому боці.

Терези

Терези відчують гармонію та винагороди через партнерства та колективні проєкти. Успіх супроводжуватиме тих, хто працює в мистецтві, медіа чи моді. Компроміси принесуть більше користі, аніж боротьба. Можливі приємні фінансові сюрпризи та романтичні моменти. Не виключена зустріч із людиною з минулого.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 19 по 25 травня 2025 року.

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