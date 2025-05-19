Терези отримають цінну інформацію, а Козероги — відповідь на важливе питання: гороскоп та «працююча» практика від мольфара на 19 травня

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, склали прогноз на 19 травня. Зірки прогнозують день мудрості, коли все таємне стає явним та привертає до себе пильну увагу, інформує ТСН.

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Козеріг

Відповідь на важливе питання з'явиться несподівано — немов за помахом чарівної палички. Люди навколо почнуть обговорювати саме ті теми, які вас цікавлять, а потрібна інформація виявиться просто перед вами, варто лише зайти в інтернет.

Водолій

Сьогодні ви легко здогадаєтесь, хто говорить вам правду, а хто намагається ввести в оману. Брехливу людину видасть щось дрібне, але очевидне — наприклад, нервовий погляд чи неприродна поведінка.

Риби

Намагайтеся уникати спілкування з хитрими та корисливими людьми. Вони здатні маніпулювати, щоб дізнатися про ваші таємниці — а деякими секретами ви поки що не готові ділитися.

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Овен

Запишіться на курси, тренінг чи семінар — навчання допоможе не лише підвищити професійний рівень, а й підготує вас до важливих робочих завдань у найближчому майбутньому.

Телець

Знання, здобуті ще у навчальні роки, сьогодні допоможуть упоратися з непростим професійним питанням. Можливо, вам здавалося, що вони давно забуті, але в потрібний момент ви зрозумієте, що добре їх пам'ятаєте.

Близнюки

Сфокусуйтеся на одній, найважливішій справі. Якщо перемикатиметеся на другорядні завдання, ризикуєте жодне з них не довести до кінця — як у відомому прислів'ї про двох зайців.

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Рак

Підходьте до справ методично: від простого до складного. Не варто одразу вирішувати масштабні питання — спочатку завершіть менш значущі завдання, щоб підготуватися до серйозніших викликів.

Лев

Перш ніж братися за нові проєкти, упорядкуйте незавершені справи. Поки робочі процеси не налагоджені, рухатись уперед буде складніше, ніж здається.

Діва

Настав сприятливий момент для того, щоб розібратися з відкладеними справами. Наведіть порядок у документах, позбавтеся паперів, що втратили актуальність — звільніть простір для чогось нового.

Терези

Не ігноруйте інформацію, яку ви отримаєте сьогодні. Вона допоможе вам не тільки краще зрозуміти поточну ситуацію, а й знайти оптимальний шлях для її вирішення.

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Скорпіон

Цього дня доведеться займатися не так своїми питаннями, як турботами оточуючих. Допоможіть тим, хто не може впоратися самостійно — ваша підтримка виявиться незамінною.

Стрілець

Якщо хтось поділиться з вами таємницею у пориві відвертості, постарайтеся забути почуте. Навіть випадкова згадка може завдати цій людині морального болю.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 19 по 25 травня 2025 року.

Фото: pixabay.com

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