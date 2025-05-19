Трамп має намір зателефонувати путіну: держсекретар США назвав причину

Після перемовин між Україною та росією у Стамбулі державний секретар США Марко Рубіо, який не виключив зміну місця проведення подальших зустрічей представників Києва і москви, провів телефонну розмову з міністром МЗС рф сергієм лавровим. Про це повідомляє CBS News.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми говорили про різні речі, — цитує видання Марко Рубіо — Я хотів почути його думку про те, як пройшли переговори у Стамбулі. Вони не були марною тратою часу».

Президент США Дональд Трамп, який висловив розчарування відсутністю прориву в переговорах і погрожував посилити американські санкції проти росії, якщо не буде досягнуто прогресу в напрямку мирної угоди, заявив про намір 19 травня поговорити з путіним телефоном. Після цієї розмови відбудеться розмова із Зеленським, сказав Трамп.

«Вони нас підштовхують? Ну, це те, що ми намагаємося з'ясувати, — сказав Рубіо, коли його запитали, чи прагнуть росія та Україна переговорити з президентом США, щоб „виграти час“. — Ми дізнаємося досить скоро. З одного боку, ми намагаємося досягти миру та покласти край дуже кривавій, дороговартісній та руйнівній війні. Тому потрібен певний елемент терпіння. З іншого боку, у нас немає часу зволікати. У світі відбувається багато інших речей, на які нам також потрібно звертати увагу».

РЕКЛАМА

Єдиний спосіб просування переговорів — це особиста зустріч пана Трампа та путіна, вважає державний секретар США. Марко Рубіо нагадав, що Трамп публічно запропонував зустрітися віч-на-віч.

«Механізм організації такої зустрічі вимагатиме певної роботи, тому я не можу сказати, що зараз планується місце та дата зустрічі, — сказав Рубіо. — Але президент США хоче це зробити якомога швидше».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», росія прагне затягнути переговори з Україною щодо угоди про припинення вогню на все літо.

РЕКЛАМА

169

Читайте нас у Facebook