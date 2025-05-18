Чергове попередження кремлю: Вашингтон погрожує новими санкціями проти рф

Після перемовин між Україною та росією у Стамбулі сенатори Сполучених Штатів Америки знову закликають Конгрес ухвалити двопартійний законопроєкт щодо запровадження нових санкцій проти рф.

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Як ынформує Sky News, на зустрічі в Стамбулі російська делегація висунула умови, які українська сторона категорично відкинула. Зокрема, росія вимагає передати їй кілька українських областей.

Тим часом на Заході по-іншому дивляться на результати перемовин. Зокрема, американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, а також сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликали голосувати за проєкт закону щодо посилення санкцій проти рф, внесений ними у квітні.

Документ передбачає запровадження 500% мита на імпорт до США товарів з країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

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«путін продовжуватиме протидіяти зусиллям щодо припинення вогню, доки його економіка не зазнає сильного удару, що ізолює її на фінансовому острові», — наголосив Річард Блюменталь.

Наразі цей законопроєкт має щонайменше 73 співавторів у палаті, яка загалом налічує 100 членів. Поки не відомо, коли документ можуть винести на голосування.

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сенат надає адміністрації президента Трампа обмежений час для досягнення прогресу в переговорах щодо України.

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В інтерв’ю програмі Face the Nation Рубіо зазначив, що США очікують на обмін пропозиціями від росії та України щодо умов припинення вогню. На його думку, якщо ці пропозиції будуть реалістичними, переговори продовжаться.

Рубіо зазначив, що в іншому випадку США можуть змінити свою оцінку ситуації. Держсекретар США підкреслив, що Вашингтон не має наміру витрачати час на безрезультатні переговори.

«Ми повідомляли росіянам, що цей процес (санкції. — Авт.) уже запущено. Ми очікували, що коли все буде завершено, законопроєкт матиме майже 80 співавторів у Сенаті, та, думаю, приблизно аналогічний рівень підтримки в Палаті представників. Ми пояснювали, що це ініціатива, яку ми не можемо зупинити і не контролюємо», — повідомив Рубіо.

Держсекретар зазначив, що республіканці хотіли надати Трампу певний простір, щоб досягнути мирних домовленостей, але протягом майже двох місяців прогресу не сталося. При цьому, росія на цю мирну угоду не погодилася.

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«Однак ми неодноразово, уже майже два місяці, попереджали росіян, що це станеться, якщо не буде жодного прогресу. І я думаю, що саме зараз це починає реалізовуватися. І це одна з речей, яку я знову підтвердив цього тижня, перебуваючи з Ліндсі Гремом у Туреччині: у них (республіканців — Авт.) уже 77 підписів. Він вважає, що можуть дійти до 80 або навіть більше. І це просто факт, про який ми попереджали росіян упродовж кількох тижнів», — заявив Рубіо.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував позицію путіна щодо переговорів у Стамбулі, а речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус заявив, що на рф чекають санкції, якщо вона не погодиться на припинення вогню.

Фото Pixabay

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