Де і коли дивитись онлайн фінал Ліги Європи «Тоттенхем» — «Манчестер Юнайтед»: розклад трансляцій та ставки букмекерів

У середу, 21 травня, на стадіоні «Сан-Мамес» в іспанському Більбао, англійські «Тоттенхем» та «Манчестер Юнайтед» визначать володаря головного трофею Ліги Європи, яку минулого сезону виграла італійська «Аталанта». Арбітр фіналу — Фелікс Цвайєр з Німеччини.

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Історія протистояння клубів, яким випав останній шанс врятувати провальний сезон (на кону — путівка до Ліги чемпіонів!), налічує аж 205 матчів. В активі «МЮ» — 96 перемог, 57 разів вигравав «Тоттенхем» і 52 зустрічі завершилися внічию. Щоправда, манкуніанці не можуть здолати колишній клуб Сергія Реброва з жовтня 2022 року — шість зустрічей поспіль (чотири поразки та дві нічиї).

У майбутньому протистоянні 16-ї (!) і 17-ї (!) команд англійської прем'єр-ліги букмекери бачать невеликим фаворитом «червоних дияволів». Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу підопічних австралійця Анге Постекоглу в основний час приймає з коефіцієнтом 2,75, на нічию — 3,30, на виграш «МЮ» португальця Рубена Аморіма — 2,50.

До речі, англійські клуби оскаржать трофей один з одним втретє в історії. Раніше 1972-го «Тоттенхем» за сумою двох зустрічей узяв гору на «Вулверхемптоном» (2:1 та 1:1), а 2019-го «Челсі» розгромив «Арсенал» (4:1).

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У прямій трансляції поєдинок «Тоттенхем» — «Манчестер Юнайтед» дивіться в Україні (початок — о 22:00) на медіасервісі MEGOGO.

Ліга Європи. Фінал

21 травня (середа)

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«Тоттенхем» — «Манчестер Юнайтед» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що у фіналі Ліги конференцій 28 травня у Вроцлаві зіграють «Челсі» та «Бетіс», а головний трофей Ліги чемпіонів 31 травня у Мюнхені оскаржать «ПСЖ» та «Інтер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Тоттенхем» переміг у півфіналі Ліги Європи «Буде-Глімт», а «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик».

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