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«Манчестер Юнайтед» ще раз розгромив «Атлетик» і пробився до фіналу Ліги Європи: відеоогляди матчів
У четвер, 8 травня, слідом за Лігою чемпіонів стали відомі пари фіналістів у Лізі Європи та Лізі конференцій. Три з чотирьох клубів-фіналістів представляють Англію.
Ліга Європи. ½ фіналу. Матчі у відповідь
«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Атлетик» (Іспанія) — 4:1 (Маунт, 72, 90+1, Каземіро, 80, Хейлунд, 85 — Хаурегісар, 31).
«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Тоттенхем» (Англія) — 0:2 (Соланке, 63, Порро, 69).
Перший матч — 1:3.
У фіналі Ліги Європи, який відбудеться 21 травня на стадіоні «Сан-Мамес» в іспанському Більбао, зустрінуться «Манчестер Юнайтед», що не програв у євросезоні жодного матчу, та «Тоттенхем». Англійські клуби оскаржать трофей один з одним втретє в історії. Раніше 1972-го «Тоттенхем» за сумою двох зустрічей узяв гору на «Вулверхемптоном» (2:1 та 1:1), а 2019-го «Челсі» розгромив «Арсенал» (4:1).
У півфіналах у відповідь Ліги конференцій зафіксовано такі результати:
«Фіорентина» (Італія) — «Бетіс» (Іспанія) — 2:2 у додатковий час (Госенс, 34, 42 — Антоні, 30, Еззальзулі, 97).
Перший матч — 1:2.
«Челсі» (Англія) — «Юргорден» (Швеція) — 1:0 (Дьюсбері-Холл, 38).
Перший матч — 4:1.
Фінальну пару, яка визначить переможця Ліги конференцій 28 травня у польському Вроцлаві, сформували «Челсі» та «Бетіс».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Юнайтед» у неймовірному поєдинку з дев'ятьма голами вибив в овертаймі з Ліги Європи «Ліон».
Фото ФК «Манчестер Юнайтед»38
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