«Наразі немає причин говорити про війська»: Мерц і Мелоні виступили із заявою

Європа ще далека від розгортання військ в Україні, оскільки всі її зусилля наразі зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню з боку росії. Про це заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

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«Наступним кроком має бути чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні, — сказав Мерц. — Наразі немає причин говорити про війська, ми далекі від цього. Хочемо, щоб припинилися вбивства. Це ті питання, які ми зараз вирішуємо, і ніякі інші».

На думку Фрідріха Мерца, переговори у Стамбулі завершилися нижче за очікування, хоча позиція української делегації була вкрай конструктивна.

У свою чергу прем'єр Італії Джорджія Мелоні додала, що країна відкрита для приєднання до будь-якого міжнародного формату, мета якого — припинення війни.

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«Західна єдність була нашою найбільшою силою з початку вторгнення рф. Зараз важливо відкласти в сторону будь-які особисті розбіжності, які можуть підірвати цю єдність», — зазначила вона.

Раніше швейцарський журналіст Андреас Рюш назвав умови закінчення війні в Україні.

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