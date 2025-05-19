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«Це гра в одні ворота»: аналітик про переговори у Стамбулі
Невтішні висновки стамбульського видовища: все поки що йде за сценарієм росіян. кремль, не поступаючись нічим, фактично примушує Україну слідувати своєму плану на очах обуреної Європи й байдужого Трампа. Так вважає Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.
«За словами турків, „відновилися“ саме стамбульські переговори, а не почалися якісь інші. Причому без жодного припинення вогню. Ультиматум „коаліції рішучих“ проігноровано як путіним так і Трампом», — сказав аналітик.
Ба більше, додає він, «письмове узгодження з іншою стороною умов, які уможливлять досягнення перемир'я» як одне з проміжних «досягнень» стамбульських переговорів дозволяє росіянам тягнути час, допомагаючи Трампу уникати підтримки європейського ультиматуму щодо спільних санкцій.
«Це гра в одні ворота» — констатує експерт.
Раніше «ФАКТИ» публікували прогноз військового експерта про те, коли відбудеться новий раунд переговорів між рф та Україною.205
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