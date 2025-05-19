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Зараз на кону довіра до Трампа в Європі, — ЗМІ
Перші прямі переговори між Україною та росією мали б стати початком нової ери дипломатії, Але їхній контекст, стислість і обмеженість результатів дали скептикам ще більше підстав сумніватися у тому, що москва прагне миру, пише CNN.
Україна вже заявила, що хоче негайного і безумовного припинення вогню, і вже запропонувала прямі переговори між президентом Володимиром Зеленським та путіним. росія відкинула ці дві ідеї, але пізніше заявила, що знову розгляне їх.
За останній тиждень Дональд Трамп продемонстрував приголомшливу дипломатичну гімнастику. путін відмахнувся від вимог перемир'я і запропонував прямі переговори в Стамбулі. Зеленський сказав, що зустрінеться з путіним там, а Трамп запропонував бути посередником. путін відкинув усі пропозиції, окрім зустрічі на вищому рівні. А потім Трамп розвіяв будь-яке відчуття терміновості, додавши, що він ніколи не очікував, що путін буде присутній, якщо він також не буде в Стамбулі, очевидно, дійшовши висновку, що «нічого не станеться» в Україні до його зустрічі з главою кремля.
«Трамп продемонстрував небажання тиснути на путіна або говорити про нього погано публічно. Проте зараз на кону довіра до нього найближчих європейських союзників — „розумника“ Макрона і „жорсткого переговірника“ Стармера, який запропонував йому другий державний візит. Проте невідомо, як він відреагує», — зазначають автори статті.
З'явилися дві константи. путін мало зважає на європейський чи американський тиск, просто пропонуючи мінімалістичну мирну пропозицію з максималістичними вимогами і відмовляючись відступати. Дональд Трамп, здається, приватно пропонує підтримку Україні та її союзникам, але публічно простягає оливкову гілку двосторонньої зустрічі з главою кремля, коли москва буде готова.
«Білому дому вигідні спритні та нещирі кроки кремля до миру. росія робить достатньо, щоб дозволити Трампу вдавати серйозність своїх намірів, не поступаючись при цьому жодною позицією — навіть ускладнивши ситуацію вимогою до України передати території, які росія не завойовувала. Очевидно, що росія тягне час і накопичує сили на східному фронті», - йдеться у статті.
Цей тиждень, можливо, допоміг з'ясувати справжню позицію москви, але також підтвердила і небажання Трампа завдати болю путіну. Ясність може бути неприємною, і днями з різкою оцінкою політики Трампа виступила його колишній посол у Києві Бріджит Брінк, яка подала у відставку минулого місяця.
«На жаль, політика адміністрації Трампа з самого початку була спрямована на те, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, росію. Таким чином, я більше не можу сумлінно проводити політику адміністрації і вважаю своїм обов'язком піти у відставку.
Мир за будь-яку ціну — це зовсім не мир, це умиротворення. А історія знову і знову вчить нас, що умиротворення не призводить до безпеки, захищеності чи процвітання. Воно призводить до ще більшої війни і страждань", — заявила вона.
Можливо, ще занадто рано говорити про те, чи є підхід Трампа «м'якими рукавичками» для умиротворення. Але президент США вичерпав тиждень зростаючої напруженості і тиску на москву, заявивши, що не варто очікувати прогресу, поки він не зустрінеться з путіним.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Вашингтон погрожує новими санкціями проти рф.156
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