Без жахливих драм: батько Меган Маркл розповів про новий етап життя

Меган Маркл пережила труднощі, що виходять за межі суспільного життя. Її стосунки з батьком Томасом завжди були предметом дискусій та постійно обговорювалися громадськістю, пише edatv.news.

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І ось Томас Маркл після років, проведених у центрі уваги через його стосунки з Меган, у січні минулого року вирішив радикально змінити своє життя.

«Я готовий до змін», — заявив він, висловлюючи бажання оточити себе добротою та спокоєм.

Він вирішив переїхати на Філіппіни, шукаючи клімат та середовище, які б сприяли його одужанню.

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У 80 років і зі слабким здоров'ям після перенесених серцевих нападів та інсульту, Томас стикається з тропічним кліматом, який не є легким, але він вважає його кращим для себе.

«На Філіппінах медичне обслуговування хороше, а їжа здорова», — прокоментував він, зазначивши, що зараз його пріоритетом є життя в мирі.

Томас Маркл був суперечливою фігурою, публічно критикуючи Меган та ставлячи під сумнів її рішення. Про документальний фільм «З любов'ю, Меган» він сказав, що «все, що вона каже, було заплановано та зрепетировано», виявляючи свій скептицизм щодо щирості доньки.

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Батько Меган Маркл скористався нагодою, щоб висловити своє розчарування зміною прізвища доньки Меган. Він зазначив: «Моя мати пишалася тим, що вона Маркл, я теж. У дочки ніколи не було проблем із прізвищем, доки вона не зустріла принца Гаррі». Він додав: «Тепер я маю сказати, що я батько Меган Сассекс».

Містер Томас вважає, що Меган мала б зберегти прізвище Маркл як символ своєї ідентичності та сімейної спадщини. Він додав, що, хоча він поважає її рішення, він відчуває, що ця зміна відображає дедалі більшу дистанцію між нею та її біологічною родиною. Попри це, Меган воліла мовчати про ці суперечки, зосереджуючись на своїй родині та проєктах.

Переїзд на Філіппіни є можливістю для Томаса знайти спокій.

«Я хочу жити в мирі, без жахливих драм останніх кількох років», — запевнив він, демонструючи вразливість, яку раніше не часто бачили.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому тато Меган Маркл може ніколи більше не побачити онуків.

Фото: https://www.themirror.com/



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