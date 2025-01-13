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Батько Меган Маркл поспівчував колишньому чоловіку герцогині Сассекської: що сталось

17:24 13 січня 2025
Меган Маркл із батьком

Батько Меган Маркл, Томас Маркл, звинуватив доньку та її чоловіка, принца Гаррі, та висловив свої почуття щодо колишнього чоловіка герцогині Сассекської. Як відомо, Тревор Енгельсон і Меган почали зустрічатися у 2006 році, одружилися у 2011 році та розлучилися у 2013 році. Проте Томас Маркл запевняє, що йому дуже подобався Тревор Енгельсон.

Під час нового інтерв'ю, пише gbnews, 80-річний Томас Маркл, який давно розійшовся зі своєю родиною, оголосив про свої плани залишити свій будинок у Мексиці, де прожив останні десять років, і розпочати нове життя в Південно-Східній Азії. Він зазначив, що через свої проблеми зі здоров'ям, включаючи два інфаркти та інсульт, вирішив знайти «мир» і «добріших людей».

«Я готовий до змін. Відчуваю, що застряг у рутині, і прагну познайомитися з новими людьми та відчути їхню доброту», — сказав Маркл.

Батько Меган Маркл планує переїхати до Азії зі своїм 58-річним сином Томом-молодшим, зведеним братом Меган.

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Також Томас Маркл згадав весілля Меган з голлівудським продюсером Тревором Енгельсоном на Ямайці у 2011 році.

«Тревор дуже мені подобався, — тихо сказав Томас Маркл. — Я не думаю, що він коли-небудь зрозуміє, чому вона його покинула».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що експертка Інгрід Сьюард вважає, що Меган Маркл одружилася не з тим.

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