Батько Меган Маркл поспівчував колишньому чоловіку герцогині Сассекської: що сталось

Батько Меган Маркл, Томас Маркл, звинуватив доньку та її чоловіка, принца Гаррі, та висловив свої почуття щодо колишнього чоловіка герцогині Сассекської. Як відомо, Тревор Енгельсон і Меган почали зустрічатися у 2006 році, одружилися у 2011 році та розлучилися у 2013 році. Проте Томас Маркл запевняє, що йому дуже подобався Тревор Енгельсон.

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Під час нового інтерв'ю, пише gbnews, 80-річний Томас Маркл, який давно розійшовся зі своєю родиною, оголосив про свої плани залишити свій будинок у Мексиці, де прожив останні десять років, і розпочати нове життя в Південно-Східній Азії. Він зазначив, що через свої проблеми зі здоров'ям, включаючи два інфаркти та інсульт, вирішив знайти «мир» і «добріших людей».

«Я готовий до змін. Відчуваю, що застряг у рутині, і прагну познайомитися з новими людьми та відчути їхню доброту», — сказав Маркл.

Батько Меган Маркл планує переїхати до Азії зі своїм 58-річним сином Томом-молодшим, зведеним братом Меган.

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Також Томас Маркл згадав весілля Меган з голлівудським продюсером Тревором Енгельсоном на Ямайці у 2011 році.

«Тревор дуже мені подобався, — тихо сказав Томас Маркл. — Я не думаю, що він коли-небудь зрозуміє, чому вона його покинула».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що експертка Інгрід Сьюард вважає, що Меган Маркл одружилася не з тим.

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