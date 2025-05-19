Виплачувати одразу щонайменше 50 тисяч гривень: Мінсоцполітики просуває законопроєкт про підтримку народжуваності

Внаслідок російського вторгнення населення України, за підрахунками ООН, скоротилося на 10 мільйонів осіб. Щоб покращити ситуацію з народжуваністю, Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про запровадження одноразових виплат для українських матерів.

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Про це йдеться у законопроєкті, яким планується внести зміни до законодавства та збільшити стимули для народжуваності. Зокрема, депутати мають намір збільшити матеріальну допомогу.

Проєктом акту пропонується реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини.

Зокрема, планується:

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- надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7000 грн незастрахованим);

- надавати одноразову виплату у розмірі 50 000 грн усім жінкам, які народили дитину (зараз це 41 280 гривень);

- надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, який буде визначений Кабінетом Міністрів України після ухвалення проєкту акта;

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- надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу з догляду у розмірі, що буде визначений Кабінетом Міністрів України після ухвалення проєкту акта;

- надавати допомогу з догляду за дитиною «єЯсла» одному з батьків (опікуну) у разі, якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначений Кабінетом Міністрів України після ухвалення проєкту акта.

При цьому, як і раніше, при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

У Мінсоці сподіваються, що законопроєкт створить умови для подолання негативних демографічних тенденцій, зокрема призведе до зростання народжуваності та спонукає поєднувати материнство з навчанням та зайнятістю, чому допоможе надання допомоги у допологовий та післяпологовий періоди.

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Зауважимо, ініціатори законопроєкту зазначають, що його реалізація вимагатиме додаткових видатків бюджету, але суми не називають. При цьому інший варіант законопроєкту про підтримку зростання народжуваності в Україні вимагатиме додатково близько 80 млрд грн щорічно.

Фото Pixabay

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