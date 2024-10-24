Російське вторгнення призвело до падіння населення України на 10 мільйонів: дані ООН

Відтік біженців, падіння народжуваності та загибелі на війні призвели до зменшення населення України приблизно на 25 відсотків. За даними ООН, населення України скоротилося приблизно на 10 мільйонів людей, або приблизно на чверть, з початку повномасштабного вторгнення росії в 2022 році.

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Кількість українців, які живуть у країні, зменшилася через втечу біженців, падіння народжуваності та загибелі на війні, заявила Флоренс Бауер, голова Східноєвропейського відділу Фонду народонаселення ООН, повідомляє Reuters.

Вторгнення прискорило вже очевидне скорочення населення, яке почалося ще до війни, заявили в агентстві ООН. Це падіння кількості відповідає тенденції, яка спостерігається в більшості країн Східної Європи, але війна погіршила ситуацію.

Найбільше погіршення населення України пов’язане з тим, що 6,7 мільйона біженців зараз проживають за кордоном, переважно в Європі. Смертельні випадки на війні також є важливим фактором.

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«Важко мати точні цифри, але оцінки коливаються приблизно в десятки тисяч жертв», — сказала Бауер.

Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі, додала представник ООН.

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Бауер зазначила, що точні дані про населення України будуть доступні лише після завершення війни, коли можна буде провести повний перепис.

У 2021 році, напередодні російського вторгнення, в Україні проживало близько 40 мільйонів людей.

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Тим часом росія, довоєнна чисельність населення якої становила понад 140 мільйонів, також зазнала погіршення стану населення після того, як вона вторглася в Україну. За перші шість місяців цього року в країні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності з 1999 року, що кремль назвав «катастрофічним».

За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення з України за кордон виїхало 6,7 млн біженців. Це найбільша цифра у складі демографічних втрат України за час війни.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як велика війна змінила та ще змінить чисельність населення України.

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