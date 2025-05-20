Ракам варто прислухатися до себе, а Рибам навести порядок — як у голові, так й у справах: гороскоп на вівторок, 20 травня

Згідно з прогнозом астрологів, людей, які народилися під трьома сузір'ями, чекає потужна хвиля удачі, натхнення та проривів. А що обіцяє всім знакам зодіаку вівторок, 20 травня, коли Місяць буде у Леві?

ВІДЕО ДНЯ

Зірки рекомендують не піддаватися імпульсу і не ухвалювати рішення на емоціях. Це хороший день, щоб виявити ініціативу, поговорити відверто або зробити крок у бік своєї мрії, йдеться у гороскопі на спеціальному сайті.

Овен

Це чудовий день для переговорів, творчої роботи Вам легко переконувати людей і вести за собою. Головне — не переоцінювати свої сили.

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Телець

Тельцям день підійде для практичних рішень. Деякі представники знаку відчують внутрішній зсув — бажання змінюватись. Головне — не чинити опір новим думкам, навіть якщо вони лякають.

Близнюки

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Близнюкам вівторок принесе приплив сил та ідей — особливо у сфері спілкування та навчання. Можливі несподівані зустрічі чи листування з людьми з минулого. Гарний час для оформлення документів або започаткування нового проєкту.

Рак

Ракам варто прислухатися до себе. Вівторок може стати переломним днем в особистих стосунках чи питаннях самооцінки. Вам варто бути особливо уважними до фінансів — не виключено незапланованих витрат.

Лев

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Для Левів вівторок — чудовий час для презентацій, співбесід, публічних виступів. Не переборщіть із контролем — дайте людям свободу вибору.

Діва

Для Дів події будуть розвиватися стрімко. Уникайте поспішних висновків, особливо у робочих питаннях. Можливі чутки, непорозуміння чи відчуття, що від вас щось приховують. Довіртеся своїй інтуїції, але перевірте ще раз інформацію.

Терези

Терезам вівторок подарує приємні сюрпризи у дружбі та соціальних зв'язках. Не бійтеся бути собою, навіть якщо почуваєтеся «неформатно». Головне — тримати баланс між бажаннями та можливостями.

Скорпіон

Скорпіонам вдасться зміцнити свою позицію — особливо у кар'єрі чи фінансових питаннях. Це день, коли важливо не показувати слабкість та триматися впевнено. Саме час розставити все по місцях.

Стрілець

У Стрільців можуть бути цікаві пропозиції або ідеї, які здадуться ризикованими, але привабливими. Ви будете притягувати до себе людей. Важливо — не діяти зопалу.

Козоріг

Для Козорогів підходящий час, щоб уповільнитись і переглянути деякі установки. У справах проявляйте обережність — сьогодні важливо не форсувати події.

Водолій

Водолії можуть отримати несподівану пропозицію. Вас помітять, виділять, захочуть співпрацювати. Але будьте обережні. День підходить для переговорів.

Риби

Рибам важливо навести порядок — як у голові, так і у справах. Можливо, вам доведеться зробити важкий вибір, але інтуїція допоможе. Важливо діяти за планом — і все вийде.

А що чекає на всі знаки зодіаку цього тижня, читайте у східному гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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