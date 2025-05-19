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Притягнуть велику удачу: чиє життя кардинально зміниться на краще до кінця травня
Зорі та астрологи радять представникам більшості знаків зодіаку підходити на цьому тижні до справ «методично»: від простого до складного.
Водночас у них немає сумніву щодо людей, які народились під трьома сузір'ями. На них до кінця травня буде чекати потужна хвиля удачі, натхнення і проривів, пише Meta з посиланням на Parade.
Близнюки
Близнюкам час зосередитися на собі, на особистих цілях та розвитку. Молодик 27 травня посилить вплив і привабливість Близнюків. Це ідеальний період для перезавантаження — як емоційного, так і життєвого.
Телець
24 травня планети Меркурій та Уран з’єднаються у Тельці — й це принесе несподівані ідеї, натхнення та бажання змінити підхід до життя. Тельці нарешті вирвуться з обмежень, старих шаблонів й відчують справжню свободу. Особливо добре підуть справи.
Стрілець
Стрільцям варто звернути увагу на дружбу, любов і родину. У професійному середовищі можуть з’явитися впливові союзники. Головне — не мовчати, а говорити про свої проблеми та почуття відкрито — це допоможе зміцнити всі зв’язки.
Також наведемо пораду від мольфара про те, яких речей варто позбутися людині, щоб з її життя пішло безгрошів'я.
А що чекає на всі знаки зодіаку на цьому тижні, читайте у східному гороскопі на сайті «ФАКТІВ».2016
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