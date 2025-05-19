Відомий мольфар Макс Гордєєв вважає, що всі події у світі мають свою причину, тому і рекомендував українцям практику, яка допомагає впливати на підсвідомість людини.

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А карти Таро підказали, що чекає на представників різних знаків зодіаку завтра, 20 травня. Результат розкладу на картах публікує сайт з гороскопами.

Овен — «Вісімка Мечів»

У Овнів завтра вірогідні непорозуміння з близькими людьми та суперечки, які легко переростають у сварки. Постарайтеся не приймати завтра поспішних рішень, вони можуть обернутися проти вас. Звільніться від почуття провини чи зайвих зобов'язань.

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Порада карт — Буде краще, якщо ви відмовитесь від категоричності та зайвої вимогливості до оточення.

Телець — «Шістка Пентаклів»

Тельці на порозі чогось значного, особливо у професійній сфері. Це вдалий час для того, щоб розпочати бізнес, просувати ідеї чи укладати угоди. Однак зірки радять дотримуватись міри — бережіть власні ресурси.

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Порада карт — Зробіть завтра щось приємне для інших — це обов'язково повернеться вам добром.

Близнюки — «Королева Кубків»

Близнюкам день може принести випробування у робочій сфері. Але ви здатні вирішувати питання м'яко й з інтуїцією. Гарний день для романтичних зустрічей та душевних розмов.

Порада карт — Відкладіть важливі розмови з начальством — краще знайти інший день.

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Рак — «Шістка Жезлів»

Ракам день подарує шанс відновити старі зв'язки. Не забувайте про обережність — особливо під час занять спортом або фізичною активністю. Карта обіцяє успіх і визнання, якщо ви виявите ініціативу.

Порада карт — Головне не боятися знову відкритися тому, хто вам дорогий.

Лев — «Страшний Суд»

Для Левів день вдалий для оформлення документів, вирішення юридичних питань. Важливо також не забувати про своїх близьких — приділіть їм увагу та турботу, навіть якщо день буде насиченим.

Порада карт — Будьте відкриті для подарунків долі.

Діва — «Сонце»

Для Дів день передбачає перспективи та несподіваний прибуток. Також це гарний час для того, щоб просити про підвищення чи ініціювати кар'єрну розмову.

Порада карт — Постарайтеся завтра не бути надто вимогливими та не провокувати сварки.

Терези — «Вежа»

Терезів карта попереджає про можливі різкі зміни. Не виключено, що вам доведеться відмовитися від застарілих ідей або переглянути цілі. Ініціативи на роботі можуть принести успіх, але потребують твердості та впевненості.

Порада карт — Якщо завтра щось піде не за планом, сприймайте це як звільнення від зайвого.

Скорпіон — «Колесо Фортуни»

Скорпіони на порозі змін та поворотів, які неможливо повністю контролювати. Все змінюється — і якщо ви приймете це з мудрістю, день пройде гармонійно. Можливі випадкові зустрічі, що вплинуть на ваше майбутнє.

Порада карт — Обов'язково подумайте, перш ніж робити висновки чи розривати зв'язки.

Стрілець — «Паж Пентаклів»

День обіцяє бути насиченим побутовими та домашніми турботами. Це гарний час для домашніх покращень: прибирання, ремонту, облаштування простору. День дає стабільність та внутрішнє задоволення.

Порада карт — Не бійтеся просити допомоги — близькі відгукнуться, отримавши від цього задоволення.

Козоріг — «Король Мечів»

Козорогам доведеться приймати тверді рішення, особливо у професійній сфері. Але в той же час ви можете відчувати внутрішній занепокоєння через особисті переживання. Вашим головним союзником завтра повинен стати холодний розум.

Порада карт — Зосередьтеся на тому, що справді важливо.

Водолій — «Верховна Жриця»

У Водоліїв день буде наповнений символами, знаками та прихованими смислами. Не варто емоційно реагувати на все, що відбувається довкола. Мудрість та внутрішня інтуїція допоможуть вам зберегти баланс.

Порада карт — Якщо завтра ви побачите, що хтось поводиться дивно — просто спостерігайте. Відповіді надійдуть пізніше.

Риби — «Маг»

Рибам карта дає величезний потенціал, але й попереджає про відповідальність за свої дії. Можливі доленосні знайомства чи зустрічі, які здатні змінити ваше уявлення про майбутнє. Але важливо бути обережними. Не поспішайте, навіть якщо здається, що все зрозуміло. Ваше завдання — виявити зрілість і використовувати отримані можливості з розумом.

Порада карт — Завтрашній день стане по-справжньому магічним, якщо ви самі повірите у себе.

Ми також розповідали, життя яких представників зодіакального кола кардинально зміниться на краще до кінця травня.

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