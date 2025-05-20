Утихомирювали балончиком: п'яний російський хокеїст з НХЛ влаштував бійку серед ночі (фото)

Російського захисника клубу «Вашингтон Кепіталз» 25-річного Олександра Алєксєєва заарештували за п'яну бійку в США, повідомляє arlnow.com. Раніше хокеїст НХЛ з білоруським корінням потрапив за океаном в гучний скандал.

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За інформацією ЗМІ, інцидент стався близько пів на четверту ранку у Вашингтоні (перед піцерією Big Tony's Pizzeria, навпроти станції метро), вже після закриття барів.

Співробітників поліції було зупинено очевидцем, який повідомив про серйозну бійку. Після цього офіцери побачили, як підозрюваний б'ється з іншим чоловіком. Один із офіцерів застосував перцевий балончик, після чого медикам довелося надавати хокеїсту допомогу. Алєксєєва було доправлено до в'язниці округу Арлінгтон, але пізніше його звільнили. Дата суду наразі невідома.

У звіті поліцейських зазначається, що «Олександра Алєксєєва, 25 років, з Арлінгтона, штат Вірджинія, було заарештовано і звинувачено в перебуванні в стані алкогольного сп'яніння в громадському місці». Фото хокеїста з вибитими зубами додається (Алексєєв втратив кілька зубів не в бійці, а ще в першій грі плей-оф цього року, коли суперник небезпечно зіграв високо піднятою ключкою).

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«Ми поінформовані про ситуацію з Олександром Алєксєєвим і збираємо додаткову інформацію», — заявив представник «Вашингтон Кепіталз».

Додамо, що уродженець Санкт-Петербурга Алєксєєв грає за «Вашингтон» (разом із найкращим бомбардиром в історії НХЛ Олександром Овечкіним) з 2023 року, підписавши контракт на суму 1,65 млн доларів. Права на гравця належать російському «Салавату Юлаєву».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батька рекордсмена збірної росії з хокею знайшли мертвим.

Фото ХК «Вашингтон Кепіталз», з поліцейської хроніки

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