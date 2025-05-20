Я вже не можу: Надя Дорофєєва звернулася до колишнього

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка розповіла про свою дієту, неочікувано звернулася до музиканта Олексія Завгороднього (Позитив).

В Instagram Дорофєєва чуттєво привітала з днем народження свого колишнього колегу по дуету «Время и стекло». Нагадаємо, сценічна пара припинила існування у 2020 році і кожен із артистів розпочав сольну карʼєру.

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Дорофеєва та Позитив. Фото із соцмереж

На своїй сторінці у соціальній мережі Надя виклала рідкісні архивні фото, на яких позує разом з Олексієм у кумедних образах. Співачка зізналася, що вже втомилася і досі співати їх хіт «Дим».

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Дорофеєва та Позитив. Фото із соцмереж

«Льош, кожен рік в мій день народження ти вітаєш мене дурними архівними фото, цього разу я підготувалась краще, — звернулася Надя до Позитива. — Вітаю тебе з твоїм днем і бажаю, щоб нарешті ми перестали співати „Дим“, бо я вже не можу».

Фоловери оцінили світлини, але не погодилися з бажанням припинити співати «Дим». Багато хто запропонував перекласти пісні дуету українською.

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«Не знаю хто як, а я ще досі люблю переслуховувати пісні время и стекло», — зізналися у мережі.

«А нам подобається, як ти нам на пісні „Дим“ влаштовуєш караоке на концертах», — поділилися враженням.

«Дим» ми ніколи не перестанемо обожнювати, але чекаю дуже на новий дуетний не менш розривний чим «Дим», трек", — написали у відповідь.

«Перекладіть якусь пісню зі свого тодішнього репертуару і співайте її», — запропонували шанувальники.

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«Дим» — це легенда, — вважають дописувачі. — Не можна прибирати!"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Позитив на сторінці у соціальній мережі зізнався коханій у почуттях та пообіцяв ніколи її не підводити.

Фото із соцмережі

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