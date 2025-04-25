Їжте і не набирайте вагу: стало відомо, що їсть Надя Дорофєєва на сніданок

Співачка Надя Дорофєєва завжди перебуває у чудовій формі — навіть після концертів, довгих інтерв'ю або зйомок нових кліпів.



Про «секрети» співачки щодо їжі розповіло видання Styler, яке вивчало її соціальні мережі.



Виявляється, зірка надає перевагу не складним стравам, а простим, корисним та водночас смачним варіантам, які допомагають їй зарядитися енергією на цілий день.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Наді, її ранок часто починається з вівсяної каші. Але не звичайної, а з особливими інгредієнтами, які роблять її не лише корисною, а й неймовірно апетитною. Основу становить вівсянка довгого приготування, яку співачка варить на воді або на рослинному молоці — мигдальному чи кокосовому.

Після приготування каші Надя додає до неї різноманітні фрукти та ягоди. Її фаворитами є свіжі ягоди — малина, чорниця, лохина, полуниця, залежно від сезону. Вони не лише збагачують смак страви, але й є чудовим джерелом вітамінів та антиоксидантів.

Окрім ягід, на тарілці Наді часто можна побачити нарізаний банан або скибочки яблука. Ці фрукти додають каші природної солодкості та роблять її більш ситною.

Але, як кажуть, не вівсянкою єдиною. Зірка якось похвалилася ще однією ранковою тарілкою — зі смаженим сиром халумі, яйцями, шпинатом, томатами чері, смаженими грибами ерінги та авокадо. Це дуже збалансований сніданок, в якому є все — білки, жири та вуглеводи.

РЕКЛАМА

Така їжа дає Наді сили та натхнення завжди бути у формі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яку страву люблять готувати в сім'ї Софії Ротару.

РЕКЛАМА

136

Читайте нас у Facebook